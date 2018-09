Udstødt NFL-quarterback bliver ansigt på Nikes nye kampagne Tøjgiganten kalder Colin Kaepernick, der knælede under nationalsang, en af de meste inspirerende i sporten.

Den amerikanske sportstøjsgigant Nike har udvalgt den tidligere NFL-quarterback Colin Kaepernick som en af profilerne til en kampagne, der skal markere 30-årsjubilæet for virksomhedens velkendte slogan 'Just Do It'.

Colin Kaepernick, der var den første NFL-spiller, der knælede under en nationalsang i protest mod racisme og social ulighed, postede mandag et billede af sig selv på Instagram og Twitter med et Nike-logo.

Billedet var ledsaget af et citat fra Kaepernick: 'Tro på noget. Også selv om du må ofre alt'.

Nike retweetede hurtigt Kaepernicks post.

»Vi mener, at Colin er en af de mest inspirerende spillere fra hans generation, som har udnyttet sin magt fra sporten til at skubbe verden fremad«.

Sådan siger vicedirektøren for Nikes brandafdeling i Nordamerika, Gino Fisanotti, ifølge ESPN.

Nikes beslutning om at bruge Kaepernick i kampagnen vil formentlig vække harme hos både NFL og USA's præsident, Donald Trump. Præsidenten har flere gange kritiseret den tidligere San Francisco 49'ers-profil.

Foto: Adam Hunger/AP Colin Kaepernick er i øjeblikket i New York, hvor han sammen med sin tidligere holdkammerat Eric Reid har set kampe ved US O0pen i tennis.

Colin Kaepernick havde været quarterback i 49'ers i seks år, da han udløste stort røre under en kamp i 2016.

Det skete, da han knælede under nationalsangen i protest mod racediskrimination.

Flere andre spillere fulgte siden i Kaepernicks spor til stor frustration for mange NFL-tilhængere og ikke mindst præsident Trump.

Mange - deriblandt Trump - mente, at protesten var et tegn på disrespekt for det amerikanske flag og krævede Kaepernick fyret i NFL.

Ingen hold i NFL har ønsket at skrive kontrakt med Colin Kaepernick siden episoden i 2016.

NFL har i denne sæson indført et påbud om, at alle spillere skal stå op under nationalsangen.

Flere spillere har dog ignoreret den nye regel og fortsat protesterne i kampene op til sæsonstarten.

NFL-sæsonen indledes torsdag med et opgør mellem de forsvarende mestre, Philadelphia Eagles, og Atlanta Falcons.

ritzau