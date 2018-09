Prisdumping: Slovakiet nedsætter billetprisen i aften til 1 euro

Fodbold: Billetterne til Danmarks landskamp i aften i Trnava har været udsat for en prisdumping. Oprindeligt har billetterne til kampen på Stadion Antona Malatinskeho kostet 26 eller 16 euro, men det slovakiske fodboldforbund har efter beskeden om, at Danmark stiller med et alternativt hold af sekundaspillere nedsat billetpriserne til 1 euro, ca. 7,50 kr. »Man må jo spørge DBU, om hvorfor det er blevet sådan. Folk i Slovakiet er sure over, at Danmark er kommet med amatørspillere. Der er mange, som har ønsket at få deres billetter refunderet. Folk, der har købt billet til den oprindelige pris, har fået eller vil få deres penge refunderet. Det inkluderer også de danske fans, der måtte have købt billet«, siger Monika Jurigova, der er presseansvarlig for Slovakiets fodboldlandshold, til Ritzau.

Fodbold: Spillerne på landsholdet skal acceptere det tilbud for vilkårene, DBU (Dansk Boldspil-Union) har fremsat, hvis de vil spille Nations League-kampen mod Wales på søndag, for der vil ikke blive tale om forhandlinger. Det fastslog DBU-formand Jesper Møller i går i Viborg, hvor han overværede kvindelandsholdet tabe 1-0 til Sverige, inden han i dag flyver til Bratislava for at se Slovakiet mod det alternative danske landshold. »Vi har fra bestyrelsens side sagt, at så længe der spilles fodbold, så forhandler vi ikke. Der er givet et tilbud, som jeg håber, at spillerne vil tænke godt og grundigt over. Hvis ikke spillerne kan acceptere det tilbud, så har vi en alvorlig situation igen på søndag, for tilbuddet bliver ikke anderledes«, siger Jesper Møller.

Direkte sport i tv Onsdag TV 2 Sport 15.00 Cykling: Vuelta a España, 11. etape 18.30 Håndbold: Herning-Odense (k) 20.30 Håndbold: KIF Kolding-Århus (m) TV3 Sport 15.00 Golf: Ryder Cup, Europas wildcard 19.00 Håndbold: Löwen-Melsungen (m) Kanal5 20.45 Fodbold: Slovakiet-Danmark 15.00 Cykling: Vuelta a España, 11. etape 18.00 Tennis: US Open Eurosport 2 14.30 Cykling: Tour of Britain Vis mere

Fodbold: Danmarks kvindelige landshold er sammen med Belgien useedet, når der fredag trækkes lod til semifinalerne i det europæiske playoffspil om den sidste plads i VM-kvalifikationen. Dermed er Hollands europsmestre og Schweiz de mulige modstandere for Danmark i playoffkampene mellem 1. og 9. oktober. Finalen skal spilles mellem 5. og 13. november.

Cykling: Hviderusseren Kanstantin Siutsou (Bahrain Merida) er ved en dopingprøve uden for konkurrence 31. juli testet positiv for epo, oplyser UCI, Den Internationale Cykelunion. UCI har derfor med øjeblikkelig virkning suspenderet Siutsou, der har en etapesejr i Giro d'Italia i 2009 som sit bedste resultat. »Denne nyhed er utroligt skuffende. Vi slår hårdt ned på enhver forbrydelse mod vores interne sundhedskodeks. Denne opførsel accepteres ikke på vores hold«, siger Brent Copeland, der manager for Bahrain Merida, på holdets hjemmeside.

Tennis: Da kampene i US Open-juniorrækkerne tirsdag blev genoptaget efter en længere varmepause, vandt Clara Tauson med sin italienske makker Elisabetta Cocciaretto 1. runde-kampen mod ungarske Adrienn Nagy og Maria Gabriela Rivera Corado fra Guatemala. Sejrscifrene blev 6-1, 6-4. I 2. runde kan Tauson igen sige goddag til Viktoria Kanapatskaya, som hun vandt over i 1. runde i single. Hviderusseren vandt sammen med sin rumænske makker Selma Stefania Cadar ligeledes i to sæt. Tauson er også med i single, hvor hun i 2. runde onsdag skal møde ukrainske Dasha Lopatetskaya.