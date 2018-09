Giv noget tilbage: Stjerner får en opsang fra Flemming Povlsen

Direkte sport i tv Torsdag TV 2 Sport 14.30 Cykling: Vuelta a España, 12. etape 19.30 Ishockey: Aalborg-Wien TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold: Philadelphia-Atlanta TV3 Sport 19.30 Fodbold: AB-OB 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Frankrig Eurosport 1 14.30 Cykling: Vuelta a España, 12. etape 18.00 Tennis: US Open Eurosport 2 14.00 Cykling: Tour of Britain 20.45 Fodbold: Wales-Irland Vis mere

Fodbold: Der er indgået våbenhvile i konflikten mellem DBU og de etablerede landsholdsspillere, der således skal i kamp søndag i Aarhus mod Wales i den nye Nations League-turnering. Her gør stjernespillerne klogt i, at kæmpe alt, hvad de har lært, siger 1992-europamesteren Flemming Povlsen.

»Jeg vil være meget ked af det, hvis nogen fra det danske landshold, som kommer og siger, at de ikke er forberedte. For det falder kun tilbage på dem selv. Der er kun en måde at gøre det her godt igen: det er at give noget tilbage«, siger tv-eksperten Povlsen ifølge Ritzau.

Badminton: Også i fjerboldverdenen skal der forhandles om en ny samarbejdsaftale. Og som hos fodboldspillerne er kommercielle rettigheder et af stridspunkterne. Badminton Danmark opsagde aftalen med Danske Elitesportsudøveres Forening, der repræsenterer badmintonspillerne, i sidste uge. »Vi er alle interesserede i at finde en løsning, der er til gavn for os alle sammen. Der skulle gerne være et badmintonlandshold, der kan rejse rundt i verden. For de spillere, der kommer, er det vigtigt, at der er en klar aftale for, hvordan tingene skal køre fremadrettet«, siger landsholdsspiller Joachim Fischer ifølge Ritzau.

Idrætspolitik: Team Danmark-direktør Lone Hansen frygter, at konflikterne i fodbold og badminton kan brede sig til andre idrætsgrene. I en pressemeddelelse understreger Lone Hansen, at det er ikke Team Danmarks opgave at ’vælge side’, da det er en forhandling som specialforbund og udøvere selv skal foretage. »Hæver vi os lidt op over de aktuelle konflikter, kan vi dog konstatere, at der står meget på spil for dansk eliteidræt som helhed. Det handler om, hvordan vi vil udvikle eliteidrætten – herunder landsholdsarbejdet - i Danmark, og derfor er de aktuelle konflikter i fodbold og badminton ikke kun afgrænset til disse to idrætsgrene. Udfaldet kan påvirke elitearbejdet i samtlige specialforbund fremadrettet«, siger Lone Hansen, der ser to muligheder: Den velkendte, hvor den enkelte kan udvikle sig i fællesskab med andre - eller en ny vej, hvor specialforbundene kan få arbejdsgiveransvar og skal afgive kommercielle rettigheder.

Fodbold: OB fra Superligaen er videre i pokalturneringen efter 4-0 i Gladsaxe over AB's mandskab fra 2. division. Bashkim Kadrii, der lige er kommet til fra FC København åbnede scoringen inden Ryan Johnson Laursen og to af Nicklas Helenius satte alt på plads.

Fodbold: Danmarks landskamp onsdag aften mod Slovakiet satte seerrekord på Kanal 5, når det handler om årets venskabskampe, skriver B.T. Ifølge Kantar Gallup blev Danmarks 3-0-nederlag overværet af 624.500 seere, hvilket er betydeligt flere end til forårets to venskabskampe med deltagelse af Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og alle de andre etablerede stjernespillere. 0-0-kampen 2. juni mod Sverige blev set af 346.000 seere, mens der var 450.000, der kiggede med en uge senere, da Danmark vandt 2-0 over Mexico i Brøndby.

Fodbold: Assistenttræneren på det danske futsal-landshold har sagt op, oplyser TV2. Adolfo Rodriguez har valgt at sige op i kølvandet på, at en gruppe spillere fra futsal-landsholdet onsdag spillede med i A-landskampen mod Slovakiet. Futsal-spillerne påtog sig ifølge Adolfo Rodriguez derved konfliktramt arbejde.

Fodbold: Stefan Gartenmann har forlænget kontrakten med Sønderjyske til 2022.

Golf: Søren Kjeldsen brugte blot 65 slag på sin 1. runde af European Tour-turneringen Omega European Masters i Schweiz. Han er dermed på en del 2. plads. Fem birdies var udbyttet for Søren Kjeldsen, der sammen med britiske Andy Sullivan, franske Julien Guerrier og japanske Hideto Tanihara har en enkelt spiller foran sig - tyske Maximilian Kieffer.

Cykling: Alexandre Geniez (AG2R) var bedst på den 181 km lange 12. etape af Vuelta a España, da en udbrydergruppe på seks skulle afgøre sagerne. Den 30-årige franskmand sejrede i spurten foran Dylan van Baarle (Sky) og Mark Padun (Bahrain Merida). Dagens anden store vinder var etapens nummer 16, spanske Jesús Herrada fra Cofidis. Han kom i mål 2.30 minutter efter vinderen, men et godt stykke før briten Simon Yates (Mitchelton-Scott), der sad i feltet, og måtte afgive førertrøjen til Herrada. Cofidis-manden fører nu med 3.22 minutter inden dagens bjergudfordring med mål i 1.600 meters højde.

Doping: To store kanoner i det kenyanske atletikforbund, David Okeyo og Isaac Mwangi, er blevet frikendt i en speget sag rejst ved Det Internationale Atletikforbunds (IAAF) etiske komite. David Okeyo og Isaac Mwangi var under mistanke for at have afpresset penge fra atleter, der havde afleveret positive dopingprøver, men efter to års granskning er IAAF-panelet kommet frem til, at der ikke var tilstrækkeligt og troværdige nok beviser. IAAF’s etiske komite meddeler ifølge AP, at der under sagen blev bragt »foruroligende« materiale på banen. David Okeyo, tidligere medlem af IAAF’s ledelse (Council, red.) blev i sidste uge udelukket fra al atletik på livstid, da han i en anden sag blev kendt skyldig i at have ført sponsorpenge fra Nike udenom det kenyanske forbund og ned i egen lomme.

Cykling: 20-årige Rasmus Byriel Iversen skifter til World Tour-holdet Lotto Soudal fra General Store Bottolis U23-hold.