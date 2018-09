Spillerforeningen og DBU indgår midlertidig aftale Spillerforeningen og DBU er i dag nået til enighed om en aftale, der sikrer, at landets bedste spillere kan deltage i Nations League-kampen i Aarhus imod Wales på søndag.

Landskampen mellem Danmark og Wales bliver spillet med de bedste landsholdsspillere. Det står klart, efter at Spillerforeningen og DBU har indgået midlertidig aftale torsdag.

DBU og Spillerforeningen har indgået en midlertidig aftale for DBU's Herre-Senior-landsholdstrupper frem til og med 30. september 2018, oplyser DBU i en pressemeddelelse.

I dagens aftale er DBU og Spillerforeningen blevet enige om, at kampen mod Wales spilles under de samme vilkår som tidligere, og at de kommercielle rettigheder håndteres som hidtil i aftalens løbetid.

»Det er godt for landsholdet og for alle i dansk fodbold, at vi kan spille den vigtige Nations League-kamp med det rigtige landshold og igen få fokus på det sportslige«, siger DBU's formand, Jesper Møller, i en kommentar.

Aftalen er et skridt i den rigtige retning, mener Spillerforeningen.

»Landsholdsspillerne er glade for, at de på det grundlag nu kan fokusere på kampen imod Wales på søndag«, siger Spillerforeningens direktør Mads Øland.

DBU og Spillerforeningen har aftalt, at de ikke udtaler sig til offentligheden om den aftale, der er indgået i dag.

Det er aftalt, at DBU og Spillerforeningen genoptager forhandlingerne om en ny permanent aftale. Første forhandlingsmøde finder sted mandag den 10. september 2018. Heller ikke dem vil parterne kommentere.