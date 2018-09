DBU forventer opbakning fra klubberne til forsinket genvalg Åge Hareide råder atter over de 23 spillere, han udtog for over to uger siden.

Efter at have indgået en våbenhvile med Spillerforeningen omkring brugen af de bedste landsholdsspillere, gav Dansk Boldspil-Union i dag som ventet genvalg til de 23 spillere, som landstræner Åge Hareide oprindeligt havde udtaget til kampene mod Slovakiet i onsdag og Wales på søndag.

Truppen indeholder reelt en lille ændring, idet Andreas Cornelius siden udtagelsen 20. august har skiftet klub med sin udlejning fra italienske Atalanta til franske Bordeaux, hvor han nu er holdkammerat med Lukas Lerager.

Klubberne skulle dog angiveligt kunne nægte spillerne at deltage i aktiviteterne frem mod søndagens Nations League-kamp i Aarhus, fordi de ikke har haft adgang til behandling i en landsholdslejr, men det er en problematik, elitechef Kim Hallberg afviser.

»Der er noget jura i det, men jeg kan ikke forestille mig, at det bliver et problem. Jeg kan ikke se, hvilken interesse klubberne skulle have i at spærre spillerne«, siger Kim Hallberg til Ritzau.

Formiddagens træning er aflyst

Spillertruppen skulle oprindeligt have trænet på kampbanen her til formiddag, men på grund af den sene indkaldelse er den træning aflyst.

Første offentlige aktivitet er derfor et pressemøde i eftermiddag klokken 15.30, der blive de hidtil meget tavse spilleres første mulighed for at kommentere de seneste dages tumultariske forløb, men det kan forudses, at spillerne ikke ønsker at beskæftige sig med de begivenheder.

To pressemøder inden kampen

I gårsdagens fælles pressemeddelelse fra DBU og Spillerforeningen hed det således:

»I respekt for spillernes behov for ro til at koncentrere sig om Nations League-kampen har DBU og Spillerforeningen aftalt, at ingen af de involverede parter udtaler sig til offentligheden om den i dag indgåede aftale. Parterne har ligeledes aftalt ikke at kommentere de afsluttende forhandlinger, der straks påbegyndes«.

De kommende aktiviteter frem mod kampen omfatter et pressemøde lørdag 17.30, hvor Åge Hareide vil være i selskab med to spillere.

Efterfølgende er der pressemøde med den walisiske landstræner, Ryan Giggs, og en af spillerne, der i aftes indledte Nations League ved at besejre Irland 4-1.