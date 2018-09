Luke Shaw ser endelig ud til at have overvundet sine skadesdæmoner

»Hvis de havde fløjet mig tilbage til England, ville jeg formentlig have mistet benet på grund af de to blodpropper. Jeg har to ar ned ad benet, hvor de skar mig op for at få dem ud. Jeg fandt først ud af det seks måneder senere, da lægerne fortalte mig det«, siger Shaw.

Shaw kom tilbage til et forandret United-hold. Væk var Louis van Gaal, manageren, der havde kastet de mange millioner efter ham, og Jose Mourinho havde taget over. Shaw havde svært ved at spille sig på holdet, og kort tid efter blev han ramt af en lyskeskade, der holdt ham ude i endnu et år. Sæsonen efter lyskeskaden bød ikke på meget spilletid. Mourinho foretrak andre spillere, og hvis Shaw endelig spillede, blev han pillet ud i pausen eller åbent kritiseret af Mourinho i pressen.

Tidligere på sommeren florerede et billede af en småkvabset Shaw i bar overkrop på ferie i Ibiza rundt på de sociale medier, og her lignede han en mand, der var meget langt fra nogen som helst startopstilling.

Men tre uger senere lagde Shaw et billede op på sin Instagram-profil, hvor ølmaven var forvandlet til et vaskebræt. En hård træningslejr i Dubai gjorde underværker, og han fik chancen fra start i sæsonens åbningskamp mod Leicester.

Shaw kvitterede ved at spille fuldt til og score sit første mål som seniorspiller. Han startede ligeledes inde i de næste tre kampe og lignede til tider det eneste solide punkt i et ellers sejlende United-forsvar. Det gik ikke ubemærket hen, og Englands landstræner, Gareth Southgate, udtog ham for første gang i tre år til landsholdet. Frygten for endnu en langvarig skade spøger sikkert stadig, men Shaw ligner endelig en mand, der har givet slip på sine fysiske og psykiske dæmoner og er klar til at tage hul på den karriere, der så så lovende ud for fire år siden.