Fodboldanalysen: Brøndbys kaosfodbold foregår i den forkerte ende af banen Fansene er skuffede og bekymrede og hjemmebane-statistikken er grim. AaB op på 3.-pladsen med 1-1.

ALEXANDER ZORNIGER kom op fra Tyskland til Brøndby og indførte kaos-fodbold på Vestegnen. Det blev en succes. Lige den slags fodbold med fart fremad og direkte spil, stor aggressivitet og en offensiv, modig stil, der giver underholdende kampe. Brøndby fik sølv i den første Zorniger-sæson og vandt pokalturneringen i den anden, inden DM-guldet blev smidt væk til allersidst. Tilskuertallet til hjemmekampene er steget, men i søndags forlod tusinder af BIF-fans stadion før slutfløjtet mod SønderjyskE. Skuffede og bekymrede. For nu spiller Brøndby kaos-fodbold i den forkerte ende af banen. Defensiven er hullet som en si.

Frederik Rønnows afløser i målet, tyskeren Marvin Schwäbe risikerer at få susen for ørerne, når så mange bolde stryger forbi ham og ind i kassen, som det er tilfældet nu. Brøndby har lukket 16 mål ind i de seneste fem kampe (i Superligaen og Europa League). Og kun fået fem point i fem hjemmekampe i den bedste fodboldrække, hvor statistikken i sidste sæson var 14 sejre, tre gange uafgjort og ét nederlag. Zornigers største opgave er at udpege og lægge sig fast på den bedste mand til 6’er-positionen, hvor Christian Nørgaard savnes (men det jo kan ikke bruges til noget, han vender ikke tilbage lige straks).

Når Brøndby spiller med en diamantopstilling på midtbanen og med to offensive backs, der ofte er på kommandoraids samtidig ude i siderne, har 6’eren en nøglerolle som balancespiller og beskytter af midtstopperne, i søndags Röcker og Arajuuri. De er ikke sprintere. 6'eren skal have overblik, lukke for modstandernes omstillinger og også kunne sætte opspil i gang. Dominik Kaiser spillede der mod de effektive, taktisk godt indstillede sønderjyder. Lasse Vigen Christensen har været anvendt som 6’er og også Josip Radosevic og Hjörtur Hermannsson.

BO HENRIKSEN KAN være et godt eksempel for Zorniger og andre trænere. Måske burde de konsultere træner-entertaineren i Horsens og få et råd eller to om, hvordan man på ingen tid får sammensat et mandskab med mange nye spillere. Vi hører tit trænere forklare os, at det tager laang tid, mange måneder, at spille et hold sammen. Bo Henriksen havde kun en halv trup tæt ved sæsonstarten sidste år, den anden halvdel kom hæsblæsende i sidste øjeblik. Men AC Horsens spillede et fint efterår og kvalificerede sig til mesterskabsspillet. Nu er Henriksen og Co. på 6. pladsen. I 3-2-sejren over AGF var der seks nye Horsens-spillere på banen. Målscorer og debutant Kasper Junker, Matej Delac, Sivert Heltne Nilsen, Sammy Skytte, Søren Reese og Michael Lumb.

LARS OLSEN, Færøernes landstræner, var glad for at se Hallur Hansson score mod aarhusianerne, der led sæsonens første nederlag. Hallur Hansson er stamspiller på Olsen-landsholdet. Lars Olsen ser mange kampe herhjemme og følger ligeledes den anden færing i AC Horsens, Sonni Nattestad, Vejles Viljormur Davidsen, Finnur Justinussen i Næstved og Heini Vatnsdal i Fremad Amager. De er en del af Iandsholdstruppen. I weekenden skal Lars Olsen i øvrigt, ligesom Åge Hareide og DBU’s trænerudviklingschef Peter Rudbæk, til London, hvor alle landstrænere af Fifa er inviteret til en samling, hvor man evaluerer VM-slutrunden i Rusland.

CLAUS NØRGAARD var en af de store vindere i niende spillerunde. SønderjyskE-cheftræneren, der har kontrakt i Haderslev sæsonen ud, havde set, hvordan et offensivt indstillet Brøndby-hold kan udmanøvreres – når hjemmeholdets defensive organisation er i kaos. Bl.a. ved at give den hurtige hollænder Mart Lieder bolde, som han kunne tage med fremad og udnytte sin fart til at komme til afslutninger. Lieder ser ud til at blive en klar gevinst for Haderslev-holdet, som gjorde det rigtige mod slutningen ved fortsat at optræde med et fremadrettet presspil og undlade at stille sig ned med alle mand og udelukkende forsvare sig.

MORTEN WIEGHORSTS AAB dominerede første halvleg mod Vejles oprykkere i opgøret mellem de to hold, der har lavet færrest mål i Superligaen. Rasmus Thellufsens 1-0-scoring skulle bruges til en fortsat offensiv efter pausen. Men vejlenserne fik fat i spillet og udlignede, da den veloplagte Allan Sousa lagde op til Mads Greves 1-1-hovedstød. AaB var tæt på et sejrsmål til sidst, men rykker op på 3.-pladsen lige over Brøndby.