Dansk par besejrer sensationelt verdensmestrene

Badminton: Makkerparret Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen stod for en mindre sensation, da de i kvartfinalen ved China Open slog de forsvarende verdensmestre i herredouble, kineserne Li Junhui og Liu Yuchen. Sejren blev i to sæt med cifrene 21-12, 21-13. Danskerne skal i lørdagens semifinale møde useedede Chen Hung Ling og Wang Chi-Lin fra Taiwan. I damebouble tabte Maiken Fruergaard og Sara Thygesen til det japanske par Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi efter tre tætte sæt.

China Open har en samlet præmiepulje på én million dollars og er som Super 1000-turnering rangeret på samme niveau som All England og Indonesia Open på World Touren.



Doping: Selv om det de russiske antidopingmyndigheder torsdag fik ophævet næsten tre års udelukkelse af det Det Internationale Antidopingagentur, Wada, må den store nations atletikudøvere vente med at juble. Ifølge Sebastian Coe, der er præsident i Det Internationale Atletikforbund (IAAF), mangler Rusland stadig at opfylde to kriterier, før landets atletikudøvere atter kan stille op ved internationale mesterskaber. IAAF kræver, at Rusland indrømmer landets omfattende og statsstyrede dopingprogram som påvist i McLaren-rapporten, og de russiske myndigheder skal også give adgang til data fra dopingtester fra laboratoriet i Moskva i perioden fra 2011 til 2015.

Aja Runge Holmegaard stopper karrieren af hensyn til helbred og økonomi. Foto: Svend Bertil Frandsen

Roning: Et af dansk ronings store talenter og håb frem mod de olympiske lege i Tokyo om to år, Aja Runge Holmegaard, stopper karrieren med øjeblikkelig virkning. Hun har netop vundet VM-sølv i letvægtsfireren og var udset til at udgøre dobbeltsculleren sammen med Juliane Elander Rasmussen med henblik på en OL-satsning. Men overvejelser omkring helbred og økonomi får nu talentet til at sige stop.

»Der er nogle omkostninger for mit helbred og min økonomi, som gør, at jeg ikke føler, at det er holdbart frem mod OL i 2020. Jeg har haft de her overvejelser igennem hele sæsonen, særligt efter at min læge sagde til mig, at jeg skulle overveje om det fremtidigt var sundt for mig at være i den her vægtklasse. Jeg kunne så vælge at skifte til den tunge klasse, men det vil stadigvæk være meget slidsomt, og jeg ville skulle bruge meget tid og energi på vægttræningen og på at bygge kroppen op til at ro i den tunge klasse«, siger Aja Runge Holmegaard i en pressemeddelelse.

Fodbold: Manchester City har forlænget kontrakten med den argentinske angriber Sergio Agüero med yderligere et år, så den nu løber frem til sommeren 2021. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Den 30-årige Agüero har været i den City siden 2011 og er med 204 mål i alle turneringer den mest scorende spiller i klubbens historie.