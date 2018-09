Skuffet idémand bag Formel 1 i København: »Vi havde den her mulighed for at få et arrangement fra absolut øverste hylde« Helge Sander er utrolig skuffet over, at overborgmester Frank Jensen nu lægger Formel 1-projekt i graven.

Hvis det stod til Helge Sander, skulle toptunede racerbiler i 2020, 2021 og 2022 have suset over Langebro og ned ad Amager Boulevard med op mod 340 km i timen.

Men sådan bliver det ikke. Overborgmester Frank Jensen (S) fik i dag drømmen til at briste, da han meddelte Formel 1-projektets initiativtager, Helge Sander, og finansminister Kristian Jensen (V), at Socialdemokratiet ikke vil støtte racerløbet i København.

Hermed frafalder det snævre flertal for at gå videre med projektet på Københavns Rådhus.

»Det er jeg selvfølgelig meget, meget skuffet over«, siger Helge Sander, der er tidligere Venstre-minister.

Sammen med Saxo Bank-stifteren Lars Seier Christensen har han kæmpet for at få Formel 1 til København.

»Jeg er også lidt ærgerlig over det på Danmarks vegne. Jeg synes da virkelig, at vi havde den her mulighed for at få et arrangement fra absolut øverste hylde, som nu desværre ikke kan gennemføres«, uddyber Sander.

Ser ikke et nyt Formel 1-projekt for sig her og nu

Før initiativtagerne satte alt ind for at få løbet gennemført i København, blev Herning nævnt som mulig værtsby. Men Sander ser ikke umiddelbart, at et andet Formel 1-projekt i Danmark kan komme op at stå.

»Ikke lige her og nu. Vi har aftalt med Formel 1, at vi i næste uge tager en drøftelse med dem om, hvordan vi skal håndtere enten det videre forløb eller afrundingen på det hele«, siger han.

Foto: Jacob Ehrbahn Tidligere minister Helge Sander har arbejdet på at få motorløbet Formel 1 til København. Ruten skulle blandt andet gå under Den Sorte Diamant, hvor han er er fotograferet.

Tidligere minister Helge Sander har arbejdet på at få motorløbet Formel 1 til København. Ruten skulle blandt andet gå under Den Sorte Diamant, hvor han er er fotograferet. Foto: Jacob Ehrbahn

Når Frank Jensen trækker den røde løber væk under Formel 1-bilerne, skyldes det flere ting. Blandt andet uenigheder om, hvorvidt Københavns Kommune skulle være med til at betale for eventet og bekymringer for »risici«.

»Jeg oplever ikke, at der er den helt store opbakning til projektet. Det er ikke en event, som samler folk. Det er mere en event, som har delt vandene både på rådhuset og i idrættens verden og ude i landet«, siger Frank Jensen.

Helge Sanders medgiver, at Formel 1-idéen har både modstandere og tilhængere, men modstandere skulle nok bløde op, når de de hurtige biler kom på københavnsk asfalt, forklarer han.

»Jeg er bare helt sikker på, at der ville ske det samme her, som dengang vi havde VM i cykling, hvor der også var meget, meget vrede, indtil det blev en virkelighed. Efter det VM var der jo kun rosende bemærkninger«, siger han.

Oplev en 3D-version af den skrottede rute:

Venstre i København: Formel 1 kunne have fået folk op ad stolene

Også hos Venstre i København er der skuffelse over Frank Jensens udmelding.

»Det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, for det betyder de facto, at man lægger projektet ned«, siger Cecilia Lonning-Skovgaard, der er formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og borgmester for samme område.