Et comeback af de helt store: Bevæget Tiger Woods vinder for første gang i 1.876 dage Justin Rose vandt FedEx Cup og 10 mio. dollar, men blev overskygget af et eventyrligt comeback.

Aldrig har hysteriet været større, brølene så larmende rungende og begejstringen så følelsesladet .

Selv om Tiger Woods 79 gange før har vundet en turnering på den amerikanske PGA Tour, satte sejren i sæsonfinalen på East Lake i Atlanta nye standarder for den amerikanske golflegendes magnetiske tiltrækningskraft.



Kaos på vej op ad 18.

På vej op ad fairway på 18. hul herskede der kaotiske tilstande, da tilskuerne flokkedes for at se den 42-årige amerikaner slå de sidste slag, der skulle fuldende det comeback, mange af hans dedikerede fans havde afskrevet som uopnåeligt og som han selv for et år siden efter den fjerde operation i ryggen slet ikke havde turde håbe på.

Et andetslag sikkert op i en greenbunker, et kontrolleret slag fra sandet til green og to putts senere var det en kendsgerning.

Eldrick Tont Woods havde vundet. Tiger havde vundet. Igen.

For første gang siden 4. august 2013. For første gang i 2.876 dage.

Om fire dage går det løs igen

Tilskuerne satte i med det takfaste tilråb U-S-A, U-S-A for lige at minde om, at der fra på fredag er endnu et attråværdigt trofæ på højkant, når Europa og USA skal spille om Ryder Cup på Le National uden for Paris. Naturligvis med den genfødte Tiger Woods på det amerikanske hold.

Foto: John Amis/AP Tiger Woods skulle bruge en bogey på sidste hul, og en sikker par gav ham sejren med et forspring på 2 slag.

»Comebacket er komplet. Det bliver ikke større«, lød det med dyb patos fra kommentaren på PGA's hjemmeside, mens Tiger Woods efter at have knyttet næverne og løftet armene i vejret gik fra omfavnelse til omfavnelse på vej til den formelle underskrivelse af scorekortet.

Kort forinden havde englænderen Justin Rose knyttet næven i triumf, da en birdie på sidste hul havde sikret ham en delt 4.-plads og dermed en økonomisk mere indbringende sejr.



10 millioner dollar til Justin Rose

Justin Rose havde nemlig med ét slags marginal forhindret, at Tiger Woods comeback var blevet kronet med førstepladsen i kampen om FedEx Cuppen, den samlede sejr på PGA Touren, som indbringer en eksorbitant førstepræmie på 10 millioner dollar (ca. 63 millioner kroner).

FedEx Cup 12 års vindere 2018: Justin Rose, England 2017: Justin Thomas, USA 2016: Rory McIlroy, Nordirland 2015: Jordan Spieth, USA 2014: Billy Horschel, USA 2013: Henrik Stenson, Sverige 2012: Brandt Snedeker, USA 2011: Bill Haas, USA 2010: Jim Furyk, USA 2009: Tiger Woods, USA 2008: Vijay Singh, Fiji 2007: Tiger Woods, USA

Tiger Woods måtte nøjes med turneringens førstepræmie på 1,6 mio. dollar og andenpræmien i FedEx Cup på 3 millioner dollar, men lidt har jo også ret, som man siger.

»Det var en kamp derude hele dagen. Jeg elskede hver en del af det«, sagde en bevæget Tiger Woods.

»Det var svært for mig ikke at græde, da jeg kom op til det sidste hul. Jeg blev ved med at sige til mig selv, at det stadig kunne gå galt«, sagde Tiger Woods, hvis forspring på 5 slag med 9 huller igen da også skrumpede med bogeys på 15., da han var en halv meter fra at slå i vandet og 16., men han endte med at vinde 2 slag foran landsmanden Billy Horschel.

Tæt på tredje sejr i FedEx Cup

Tiger Woods vandt FedEx Cup, da den første gang blev gennemført i 2007 og igen i 2009, og ingen anden har formået to gange at få sit navn indgraveret i trofæet.

Selv om Tiger Woods stadig mangler 2 sejre i at indhente de 82, som Sam Snead vandt fra 1936 til 1965, så betragtes han allerede som golfsportens største navn nogen sinde, og interessen vil nå nye højder, når Tiger Woods næste år fortsætter jagten på de manglende 4 majorsejre, så han kan indhente Jack Nicklaus, der har vundet 18.

For nu kan Tiger Woods jo vinde igen.