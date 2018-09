Tigermaniaen er genoplivet af et larmende og hyldet comeback For første gang i 1.876 dage vandt Tiger Woods. Nu går det løs med Ryder Cup og jagten på majorrekorden.

Skeptikerne – og de er der helt sikkert – kunne pege på, at Tour Champions talte et meget beskedent felt på bare 30 spillere, da Tiger Woods brød 1.876 dages forbandelse og vandt for sin 80. PGA-turnering.

Glem det. Sæsonfinalen på den amerikanske PGA Tour, der skulle fordele fantasibeløbene i FedEx Cuppen, talte ganske rigtigt kun 30 spillere, men det var cremen af verdenseliten, som Tiger Woods i en alder af 42 år lagde bag sig.

Af de 30 spillere på East Lake flyver de 17, 11 amerikanere og 6 europæere, direkte fra Atlanta til Paris, hvor de senere i denne uge udgør hovedparten af feltet i Ryder Cup på Le National uden for den franske hovedstad. Jordan Spieth er den eneste amerikanske Ryder Cup-spiller, der ikke var med i FedEx-finalen. Han blev siet fra på det allersidste mandat og sluttede sæsonen som nummer 31.

Ryder Cup Holdene De 24 spillere rangeret efter deres placering på den nyeste verdensrangliste: Europa 2. Justin Rose, England

5. Francesco Molinari, Italien

6. Rory McIlroy, Nordirland

8. Jon Rahm, Spanien

12. Tommy Fleetwood, England

18. Alex Norén, Sverige

21. Paul Casey, England

24. Henrik Stenson, England

26. Tyrrell Hatton, England

28. Sergio Garcia, Spanien

34. Ian Poulter, England

45. Thorbjørn Olesen, Danmark USA 1. Dustin Johnson

3. Brooks Koepka

4. Justin Thomas

7. Bryson DeChambeau

9. Rickie Fowler

10. Jordan Spieth

13. Tiger Woods

14. Bubba Watson

15. Patrick Reed

16. Webb Simpson

17. Tony Finau

25. Phil Mickelson



Ryder Cup-feltets 24 spillere er hentet blandt de 45 bedste med debutanten Thorbjørn Olesen som lavest rangeret på verdensranglisten, hvor de 10 bedste er med, og Tiger Woods med sin seneste triumf er tordnet frem som nummer 13.

Noget af et comeback for amerikaneren, der med 683 har rekorden for flest uger som nummer 1 i verden, men som 19. november 2017 rangerede som nummer 1.199 og frygtede for, om han overhovedet ville kunne komme til at svinge en golfkølle igen efter sin fjerde rygoperation.

Men nu lever Tigermaniaen igen. Fairwayen på 18. hul på East Lake måtte holde for, da horder af tilskuere ville følge de sidste slag, der skulle fuldende det usandsynlige comeback.

»Jeg fatter ikke, at jeg klarede den. Bare at kunne konkurrere og spille igen i år er et helvedes stort comeback«, sagde en bevæget Tiger Woods, da han på greenen fik overrakt beviset for sin turneringssejr.

Den blev en tiljublet kendsgerning med en stensikker par på 18. hul, ganske kort efter at førstepladsen på FedEx Cuppen var sikret. Inden Woods og nordireren Rory McIlroy nåede den sidste green, havde englænderen Justin Rose lavet den birdie, der var nødvendig for at sikre en top-5-placering i turneringen og dermed den samlede sejr og vinderchecken på vanvittige 10 mio. dollars (ca. 64 mio. kr.).

Tiger Woods måtte nøjes med FedEx Cuppens andenpræmie på 3 mio. dollars og turneringens førstepræmie på 1,65 mio. dollars, men den slags bagateller betyder mindre for en levende legende, der ifølge erhvervsmagasinet Forbes var den første sportsudøver til at nå en præmieindtjening på over 1 milliard. Dollars, altså.

Selv om slags støvsugere kan være irriterende for konkurrenterne, har Tiger Woods været savnet. Hans betydning for den generelle interesse for golfsporten er umulig at undervurdere. For to år siden var Zach Johnson under Ryder Cup iført en trøje med påskriften 'Make Tiger Great Again', og Zach Johnson stod sammen med blandt andre Rickie Fowler og Billy Horschel klar til at lykønske Tiger Woods.

»De ved, hvad jeg har kæmpet med. Det var noget særligt at se dem«, sagde Tiger Woods om hyldesten fra kollegerne, hvoraf kun Rickie Fowler er med på det hold, der i denne uge skal spille Ryder Cup.



For Tiger Woods bliver det den 8. Ryder Cup og den første siden 2012, men nok så væsentligt for de rekordinteresserede betyder den genoptagne sejrsrække, at Tiger Woods kan gå på jagt efter Sam Sneads 82 PGA-sejre, hentet fra 1936 til 1965, og ikke mindst de 18 majorsejre, Jack Niklaus hentede fra 1962 til 1986.

Tiger Woods har vundet 14, men ingen siden US Open i 2008, da han var en gift familiefar med to børn og to hunde i et gigantisk hus i Florida. Det billede krakelerede med et brag for ni år siden, da afsløringen af Tigers talrige tilfælde af utroskab resulterede i en skilsmissen fra svenskeren Elin Nordegren trekvart år senere.

Renommeet og ryggen har været længe om at hele, men en fladtrampet fairway i Atlanta er i dag det synlige bevis på, at begejstringen for golfspilleren Tiger Woods er uformindsket.