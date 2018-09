West Ham sender United hjem med et nederlag på 3-1

Direkte sport i tv DR2 19.30 Håndbold: Sp. Lissabon-BSV (m) TV 2 16.10 Håndbold: Danmark-Polen (k) TV 2 Sport 12.00 Cykling: VM - linjeløb, elite (k)

18.45 Håndbold: Danmark B-Norge (k) 21.30 Cyklecross: World Cup (m) 23.15 Cyklecross: World Cup (k) 04.00 Badminton: Korea Open - finale TV3+ 14.00 Formel 1: Ruslands GP - kval. 18.30 Fodbold: Chelsea-Liverpool TV3 Sport 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-Hobro

19.30 Håndbold: Kristianstad-Barca (m) TV3 Max 15.05Håndbold: Berlin-Magdeburg (m)

17.00Fodbold: Nice-Paris SG 20.00 Håndbold: Zagreb-Paris SG (m) 6'eren 13.30 Fodbold: West Ham-Manchester U. 16.00 Fodbold: Huddersfield-Tottenham Eurosport 1 13.30Snooker: China Championship

Eurosport 2 13.45 Snooker: China Championship

Fodbold: Krisen i Manchester United blev forværret, da holdet blev sendt hjem fra London med et nederlag på 3-1 til West Ham United. Nederlaget vil også forstærke snakken om manager José Mourinho og hans fremtid på Old Trafford. Det var et Manchester-hold i en elendig forfatning, der præsenterede sig på London Stadium, hvorimod West Ham efter en dårlig sæsonstart er kommet på rette spor under ledelse af veteran-træner Manuel Pellegrini. Hjemmeholdet bragte sig foran 2-0 i 1. halvleg, og da United efter pausen reducerede til 2-1, svarede West Ham hurtigt igen med sejrsmålet til 3-1 signeret Marko Arnautovic.

Golf: Europa fortsætter pointstimen ved Ryder Cup. Lørdag formiddag udbyggede Rory McIlroy og Sergio García europæernes føring til 6-3, da de slog Tony Finau og Brooks Koepka i fourball med 2&1, hvilket vil sige, at duoen var foran med to huller, da der manglede et enkelt. Sejren var Europas sjette i træk ved den prestigefyldte golfturnering.

McIlroy og García var lørdag to gange foran med fire huller, inden amerikanerne med tre vundne huller i træk gjorde matchen spændende. Med et godt put på næstsidste hul sikrede spanske Sergio García dog Europa matchsejren.

Kort efter blev det også til 7-3 til Europa, da Paul Casey og Tyrrell Hatton vandt med 3&2 over den amerikanske verdensetter, Dustin Johnson, og Rickie Fowler.

I lørdagens tredje fourball blev det også til europæisk triumf. Her slog Francesco Molinari og Tommy Fleetwood amerikanske Tiger Woods og Patrick Reed med 4&2. Det er Molinari og Fleetwoods tredje matchsejr ved turneringen.

Amerikanerne sluttede formiddagens matcher af med at reducere til 4-8, da Justin Thomas og Jordan Spieth vandt med 2&1 over Ian Poulter og Jon Rahm. (Ritzau)





Fodbold: Daniel Wass sad på bænken i hele kampen, da Valencia på udebane besejrede Real Sociedad med 1-0. Matchvinder blev Kevin Gameiro med et mål i 1. halvlegs 36. minut.

Tennis: Aryna Sabalenka vandt sin anden WTA-turnering, da hun i finalen i Wuhan Open besejrede Anett Kontaveit fra Estland i to sæt med cifrene 6-3, 6-3. Den 20-årige hviderusser, der er nummer 20 på verdensranglisten, fik sin første sejr i år i Connecticut Open i New Haven.

Tennis: Margarita Gasparyan fra Rusland vandt WTA-turneringen i Tashkent med en sikker sejr i to sæt over landsmandinden Anastasia Potapova. Cifrene lød 6-2 og 6-1.

Badminton: Mathias Christiansen og Christinna Pedersen er klar til finalen i mixeddouble ved Korea Open efter en sejr i tre sæt over sydkoreanske Seo Seung-jae og Chae Yujung. Sætcifrene 20-22, 21-13, 21-15. I finalen søndag venter de 5. seedede kinesere He Jiting og Du Yue i finalen. Korea Open er som Super 500-turnering rangeret på fjerdehøjeste niveau.

Motorsport: Kevin Magnussen skal senere lørdag køre kvalifikation til søndagens formel 1-grandprix i russiske Sotji. I den 3. og sidste træning fik den danske Haas-kører noterer 9. bedste tid - 1,7 sekunder langsommere end den førende i VM-serien, Lewis Hamilton (Mercedes).