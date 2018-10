Fra Holmstrøm over Prunier til Cornelius: FCK og Bordeaux har historiske bånd

Dollars måske på vej

Girondins de Bordeaux har gennem over et halvt år været i kontakt med amerikanske investorer, men foreløbig må klubben nøjes med de eksisterende midler. Så sent som i sidste uge blev en klubovertagelse til 500 millioner kroner sat midlertidigt i bero. Klubbens transferaktiviteter har i forhandlingsperioden med investorerne derfor også været beskeden, til trods for at salget af brasilianeren Malcom til FC Barcelona sendte 315 millioner kroner i klubkassen.

Den direkte erstatning for Malcom, nigerianeren Samuel Kalu, har fået en hæderlig start i Bordeaux, der fortsat må støtte sig til spillere som den 36-årige tjekkiske veteran Jaroslav Plasil, mens den halvt så gamle Aurélien Tchouaméni i Bordeaux’ seneste kampe har været ved at etablere sig under den nye manager, Ricardo Gomes. I Bordeaux’ angreb er det aldrende Jimmy Briand (3 mål) og Francois Kamano (7), der presser lejesvenden Andreas Cornelius til det yderste i kampen om en plads i startopstillingen hos sidste sæsons nummer 6 i Ligue 1.

Bordeaux har efter en kaotisk sæsonstart, der førte til fyring af træner Gustavo Poyet, da denne kritiserede klubledelsen for at have solgt angriberen Gaëtan Laborde bag ryggen på ham, spillet sig frem som nummer 9 i den bedste franske række. På Europa League-niveau gik Bordeaux ubesejret gennem seks kampe i kvalifikationen, inden det blev 0-1 i gruppespilspremieren ude mod Slavia Prag.