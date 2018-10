Sportsredaktøren: Landsholdets store forsoning er fuldbyrdet

FOR ABONNENTER

Beskidte tacklinger og uovervejede ukvemsord hører desværre med stadig større naturlighed til i fodboldverdenen. Heldigvis er langt de fleste ophedede konfrontationer til gengæld også accepteret og glemt med et håndtryk, et klap på skulderen eller – på lavere niveau – en fælles skål uden for omklædningsrummet eller i cafeteriet, når kampen er blevet fløjtet af.