Neymar scorer Champions League-sæsonens fjerde hattrick Paris SG og Schalke 04 vandt med Neymar og en ung amerikaner i hovedrollerne.

I lørdags tangerede Paris SG en rekord, da en 3-0-sejr på udebane over Nice gav det forsvarende mesterhold den ottende sejr i træk fra sæsonens start som det første franske hold i 82 år.

27-6 lyder målscoren for Paris SG, der er 8 point foran Lille på andenpladsen i Ligue 1.

I Champions League var Paris SG derimod sidst i gruppe C efter et indledende nederlag på 3-2 ude mod Liverpool for to uger siden, men den status blev der lavet om på med en ny målopvisning og en 6-1-sejr over Røde Stjerne Beograd i onsdagens tidlige kamp hjemme på Parc des Princes.

Med tre sydamerikanske målscorer var Paris SG foran 4-0 efter 41 minutter, og så begyndte det at ligne endnu en rekord. Alle tiders største sejr i gruppespillet i Champions League er de 8-0, som Liverpool og Real Madrid har vundet med over henholdsvis Besiktas i 2008 og Malmö FF i 2016.

Chancerne var der i den ensidige forestilling, hvor Paris SG's fire forreste alle kom på scoringslisten, men kunne have lavet endnu flere mål, hvis samspillet og skarpheden havde været bare en anelse bedre.

Efter 19 minutter gik det galt

Neymar sparkede gang i målfesten direkte på frispark efter 19 minutter og mindre end 3 minutter senere var det med Kylian Mpabbé som mellemstation, at brasilianeren scorede for anden gang.



Dernæst var det Edinson Cavani fra Uruguay og argentineren Angel Di Maria, der udnyttede det meget venlige forsarsspil fra serbiske mesterhold, der havde været gennem alle fire kvalifikationsrunder for at nå gruppespillet i mesterturneringen for første gang siden 1992.

Kampens statistik siger 33-5 i afslutninger, men efter pausen gik der 25 minutter, før den travlt beskæftigede canadiske målmand Milan Borjan blev passeret af Mpabbé. Marko Marin fik reduceret på en fin stikning fra Lorenzo Ebecilio, inden Neymar med endnu et mål direkte på frispark kunne klappes fra banen.

Neymar scorede dermed sit andet hattrick i Champions League og blev den fjerde i denne sæson, der scorer tre mål i samme kamp efter Lionel Messi i første spillerunde samt Romas Edin Dzeko for Roma og Paulo Dybala for Juventus tirsdag aften.

Første mål af 20-årig

Schalke 04 skulle derimod kun bruge en enkelt scoring for at vinde på udebane over Lokomotiv Moskva. Hjemme i Bundesligaen har Schalke tabt 5 af de første 6 kampe, og alle 3 udekampe er tabt med et enkelt mål, men 2 minutter før tid slog endnu en oversøisk spiller til i den europæiske klubturnering.

Den 20-årige amerikanske midtbanespiller Weston McKennie scorede sit første mål nogen sinde for Schalke, da han kom først på et hjørnespark fra ukraineren Yevhen Konoplyanka og headede sejrsmålet til 1-0 i kassen.