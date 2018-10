Endnu en kvindelig tilskuer får en golfbold i hovedet

Fodbold: Napolis polske angriber Arkadiusz Milik blev natten til torsdag frarøvet sit ur til ca. 50.000 kroner. Det skriver Ritzau. Pepisoden skete, da to bevæbnede røvere blokerede vejen med en motorcykel og tvang stjernen til at aflevere uret. Arkadiusz Milik og Napoli havde forinden besejret Liverpool i Champions League.

Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix Nicklas Bendtner var i september indblandet i et slagsmål med en taxachauffør i København.

Nicklas Bendtner var i september indblandet i et slagsmål med en taxachauffør i København. Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix

Fodbold: Nicklas Bendtner er ifølge Rosenborg-træner Rini Coolen længere fremme i sin skadesheling end hidtil antaget. »Det er glædeligt og fint, at han snart er tilbage. Vi vurderer situationen hele tiden. Jeg tror, at Nicklas er tilbage efter landskamppausen. Så løber vi ikke nogen stor risiko«, siger Rini Coolen til avisen Dagbladet. Han vil ikke udelukke, at danskeren med de mange prekære sager udenfor banen, spiller allerede igen på søndag. »Lige nu viser han sig frem. Vi skal bare være sikre på, at han kan tåle at spille kamp. Jeg kan ikke garantere noget. Vi har et tæt kampprogram og få træninger«, siger Coolen. Rosenborg møder på søndag Sandefjord.



Atletik: Dansk Atletik Forbund (DAF) har fyret landstræner Piotr Haczek. Polakken er overrasket over fyringen. beslutningen. »Jeg er skuffet, for jeg har lavet gode resultater med atleterne i de seneste fire år. Så det kom som en stor overraskelse for mig, at de havde taget den beslutning«, siger den fyrede træner til DR. DAF begrunder fyringen med uenighed om den fremtidige strategi.

Fodbold: Champions League rundede 8.000 scoringer onsdag aften og passende var det et af de helt store navne, der satte mål nummer 8.000 ind. Scoringen faldt i Atlético Madrids 3-1-sejr over Club Brugge og blev signeret af den franske verdensmester Antoine Griezmann. Club Brugge var i øvrigt også en del af det første mål overhovedet i mesterligaens gruppespilsfase. Det blev scoret af nigerianeren Daniel Amokachi i belgiernes 1-0-sejr over CSKA Moskva den 25. november 1992.