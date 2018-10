Storsatsende riffelskytte vinder OL-guld med en puls på 250

En tæt finale

Duellen mellem Grundsøe og Ghosh blev tættere og tættere. De to skiftedes flere gange til at have første- og andenpladsen, og mens landstrænerne formentlig fik sved under armene, var det en øvelse i at holde hovedet koldt hos skytterne.

Og det blev da også de to, der endte med at kæmpe om guld og sølv. Grundsøe havde to skud til at indhente 0.8 point. Det er en ret stor føring at indhente, og hun fortæller, »at hun egentlig var tilfreds med sølv, men selvfølgelig holdt fokus«. Og det gav pote.

Ghosh ramte helt ved siden af med sit sidste skud, og derfor kunne Grundsøe til sidst række en knyttet sejrsnæve i vejret og lade sig omfavne af sin træner.

Hun fortæller, at hun satser alt på en seniorkarriere i skydning, og at mandagens sejr er karrierens hidtidige højdepunkt. Som 16-årig flyttede hun alene til Norge for at gå på et topidrætsgymnasium, og senere på året skal hun til USA for at se på to universiteter, der har tilbudt hende stipendier. Det betyder, at hun kun er hjemme hos familien i Roskilde et par gange om året, men »de er jo ikke længere væk end et telefonopkald«, som hun siger.

Det er altså en ung kvinde, der har ofret en hel del for sin idræt, og det var derfor en tydeligt bevæget Stephanie Grundsøe, der kunne træde op på podiet, vende sig mod det danske flag og høre latinmusikken blive skiftet ud med 'Der er et yndigt land'.