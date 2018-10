Gent er enig med FC Midtjylland: Belgisk klub vil have Jess Thorup

Fodbold: FC Midtjyllands succestræner Jess Thorup er på vej til belgisk fodbold, hvor Gent mandag fyrede sin cheftræner Yves Vanderhaeghe. Ifølge belgiske medier har Gent udset sig den 48-årige dansker som redningsmanden. Gent tabte i weekenden 1-5 hjemme til Genk og Gent-formanden Ivan De Witte er kommet til Danmark for at sikre sig en afløser. »Der er interesse fra begge sider. Vi har allerede talt med klubben, og der er mere eller mindre en aftale med FC Midtjylland. Vi skal stadig forhandle med Jess Thorup«, siger Ivan De Witte til TV2 Sport.



Håndbold: Efter sidste uges fyring af svenskeren Ljubomir Vranjes har ungarske Veszprem, der har Rene Toft Hansen i spillerstaben, ansat spanieren David Davis som ny cheftræner.

Direkte sport i tv Tirsdag 9. oktober DR1 18.00 Fodbold: Danmark-Holland (k) TV 2 Sport 15.15 Cykling: Tre Valli Varesine 18.30 Ishockey: Frölunda-Aalborg 7.00 Tennis: Rolex Shanghai Masters (m) 1.05 Ishockey: Philadelphia-San José Eurosport 1 11.00 Cykling: Tour of Turkey 15.15 Cykling: Italian Cup Eurosport 2 15.00 Cykling: Tre Valli Varesine

Fodbold: Den ene af de hybridbaner, der er aftalt i forbindelse med den nye landsholdsaftale, kommer til at ligge i Herning og skal stå færdig i sommeren 2019. Det meddeler Dansk Boldspil-Union og Herning Kommune. »For landsholdet er en god træning altafgørende, fordi vi ofte kun er samlet i få dage før en vigtig landskamp. Derfor glæder vi os til, at vi får en hybridbane i Vest-Danmark, så vi på den måde har de bedst mulige rammer til træningen. Vi glæder os til at komme i gang med at træne på den«, siger landstræner Åge Hareide, der kan se frem til en bane med nyeste i teknologi, så både spillere og bolds bevægelser kan registreres og analyseres.

Tennis: Roger Federer, der skuffede med et nederlag i 4. runde ved US Open, kan få en hård start på den store ATP-turnering i Shanghai. Den 37-årige, topseedede schweizer, der har siddet over i 1. runde, skal onsdag i 2. runde møde den unge russer Daniel Medvedev, som tirsdag vandt i tre sæt over den kinesiske kvalifikationsspiller Ze Zhang. 22-årige Medvedev har taget tre ATP-titler i denne sæson, senest i sidste uge i Tokyo. Finaleseedede Novak Djokovic vandt tirsdag sin første kamp i to sæt over franske Jeremy Chardy.

Fodbold: Den voldtægtsanklagede Cristiano Ronaldos mor og søster har lagt billeder ud på sociale medier, hvor Ronaldo ses iført et Superman-outfit. »For Portugal, for ham, for os og for sammenholdet blandt vores folk, for retfærdighed. Han fortjener det«, lyder det i en meddelelse. Cristiano Ronaldo blev for et par uger siden anklaget for voldtægt af en 34-årig amerikansk kvinde. Ronaldo afviser anklagen fra kvinden, som han tilbragte en nat med på et hotel i Las Vegas i 2009 – og som han i 2010 indgik forlig med.

Fodbold: AaB har rykket den 17-årige forsvarsspiller Mathias Ross op i førsteholdstruppen. U19-landsholdsspilleren har spillet 2 kampe for AaB's førstehold.

Fodbold: Markus Weinzierl, der har en fortid i blandet andet Schalke 04, er ny træner i Stuttgart, der søndag fyrede Tayfun Korkut.

Fodbold: Sæsonens første trænerfyring i den italienske Serie A er en kendsgerning. Det er Chievo Verona, der har sagt farvel til Lorenzo D'Anna. 6 af de seneste 8 kampe er blevet tabt.

Tennis: 37-årige Serena Williams er klar til at jagte sin 8. Australian Open-titel og sin 24. grandslamtitel i alt. Arrangørerne af turneringen i Melbourne, hvor Caroline Wozniacki er regerende mester, meddeler, at de har fået tilsagn fra den levende legende. Hvis Serena Williams går hele vejen og sætter to nye milepæle bliver hun belønnet med en rekordsum. Præmiepengene i Australian Open har nemlig på ny fået vokseværk og i 2019-udgaven vil den totale sum være på 60,5 millioner australske dollars (ca. 278 millioner kroner). Turneringen vil også benytte sig elektroniske linjedommere, ligesom der bliver spillet med et såkaldt serve-ur. Det sætter en tidsgrænse på 25 sekunder for spillerne og tages i brug for at undgå for meget spild af tid. Spillerne kan ellers godt have brugt for ekstra tid til at trække vejret i Melbourne, hvor temperaturerne de senere år flere gange har været tæt på 40 grader.