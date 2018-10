#ikkemitlandshold: Landsholdets åbne brev til danskerne bliver latterliggjort De sociale medier er hårde ved Spillerforeningens forsøg på at forklare spillernes synspunkter.

Spillerne på fodboldlandsholdet fik indtrykket af en fantastisk modtagelse, da de i september løb ind på Aarhus Stadion til Nations League-kampen mod Wales.

Men spillerne havde tydeligvis ikke haft fingrene trykket hårdt ned på pulsen i dansk fodbold og de tusindvis af følgere, da landsholdets spillerråd bestående af Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Schmeichel via Spillerforeningen i dag udsendte et åbent brev til alle danskere.

Pinligt, mundlort og selvforherligelse

»Det gav en af de bedste oplevelser i et hårdt forløb, da vi i Aarhus fik en fantastisk modtagelse af tilskuerne på et totalt udsolgt stadion, og vi betalte tilbage ved at give alt - og sikre en sejr til os allesammen«, hedder det blandt andet i brevet - der får en hård medfart på de sociale medier.

På Spillerforeningens egen Twitter-konto skal der ledes længe efter bare en enkelt positiv kommentar til initiativet, som derimod kaldes alt fra 'pinligt' og 'en plaskvåd gang selvforherligelse' til 'mundlort' og 'et selvmål af dimensioner'.

Nikolaj D. Sørensen er således spændt på, hvordan landsholdet vil klare sig på lørdag mod Irland »med et pistolskud i foden«.

Hold da kæft. Har I godt nok så små tanker om jeres tilhængeres evne til at læse igennem spin og floskler?

Det havde været bedre, at I bare havde ladet være med at skrive! Men det bliver da lidt spændende og se, hvordan I klarer jer mod Irland med et pistolskud i foden. #selvmål — Nikolaj D Sørensen (@Dalbjerg) October 8, 2018

Mange undrer sig over den manglende selverkendelse, situationsfornemmelse, manglende rådgivning samt dårlige timing i atter at skrue op for blusset under en gryde, der nu endelig var kommet ud af kog, og rigtig mange knytter #ikkemitlandshold til deres kommentarer.

»Det er helt sindssygt. Alle kan have brug for en god tudetur sådan en mandag, men det her er da for plat«, mener Jesper S. Jørgensen, mens Jesper som mange andre betragter spillerne på de såkaldte vikarlandshold som de sande helte.



@simonkjaer1989 @kschmeichel1 Så længe de ikke kan finde ud af at takke vikarlandsholdet for at de stadig har en rolle i EM kval'en, giver jeg ikke en fløjtende fis for deres tomme floskler. Utaknemmelige, grådige rigmænd. — Jesper (@twitjesper) October 8, 2018





På Facebook svarer Thomas Nygaard 'Modtagelse nægtet! til nyheden på Politiken.dk om landsholdsspillernes brev, der også her får meget beskeden opbakning.

Kun meget få sympatisører

Enkelte roser spillerne for at have givet en grundig forklaring på, at de har måtte tage helt til Sverige for at træne og at træningsbanen på et tidspunkt ikke var vandet, men sympati er der ikke meget af.

Eller som Hans Andersen skriver i en kommentar, der meget kendetegnende for fordelingen har fået 31 likes og 2 vrede emojies:

»Spillerne har åbenbart stadig ikke forstået budskabet. Dette åbne brev gør dem ikke mere sympatiske«.