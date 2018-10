Efter konflikten: Landsholdsspillerne skriver åbent brev til alle danskere Landsholdet samles i dag og spillerne har i den forbindelse skrevet et åbent brev til hele fodbold-Danmark.

For anden gang på et år røg dansk landsholdsfodbold ud i et stormvejr af de helt store, da spillere og ledere i DBU i september ikke kunne enes om en ny rammeaftale omkring dansk fodbolds absolutte flagskib – landsholdet for mænd.

Tovtrækkeriet endte uværdigt med at en flok amatører af frygt for sportslig straf fra Uefa blev sendt til Trnava for at møde det slovakiske A-landshold. Holdet slap med skindet på næsen og et nederlag på 0-3.

Men skaden var sket og dansk fodbold var til grin verden over.

Siden afvikledes Nations League-kampen mod Wales i Aarhus under den udløbne aftales betingelser, inden parterne efter flere uges forhandlinger 29. september nåede til enighed om en aftale gældende til 2024.

På ovenstående baggrund har spillerne på det danske A-landshold udsendt følgende åbne skrivelse:

Kære alle i dansk fodbold,



I anledning af den nye kollektive landsholdsaftale mellem DBU og Spillerforeningen vil vi på landsholdet rigtigt gerne skrive direkte til alle jer, som sammen med os udgør dansk fodbold.



Nu er den sidste, hektiske fase af forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningens forhandlerteam kommet en smule på afstand, og med pulsen nede på normalt niveau vil vi i Spillerrådet på vegne af hele landsholdet gerne komme med vores fælles syn på sagen.



Vi forstår godt, at det er umuligt for fodbold-Danmark at følge med i, hvad månedlange forhandlinger i virkeligheden handler om.



Det skyldes blandt andet, at parterne blev enige om ikke at fortælle om forhandlingerne i medierne i den afsluttende fase siden sejren over Wales for at holde fuld fokus på forhandlingerne, og så kan det give et ærgerligt billede af dansk fodbold, når man følger med i medierne.



Men dels hører og forstår medierne kun i meget begrænset omfang, hvad der sker i forhandlingerne, og dels tegnes mediebilledet mest af de nemme og alt for voldsomme personangreb mod os spillere eller mod Mads Øland, som vi har valgt til at repræsentere os via Spillerforeningen, ofte fra folk, der slet ikke har nogen rolle i forhandlingerne eller i dansk fodbold.



Hvis man spiller med på det spil og skyder tilbage, så giver det mudderkastning i medierne. Det havde vi spillere fra starten besluttet, at vi ikke ville deltage i - og den strategi er vi glade for, at vi fulgte. Selv om man tit har lyst til at forsvare sig, så har vi holdt os tilbage og kun enkelte gange været ude og bede om en ordentlig tone.



Vi fokuserede på sagen, ja, på fodboldsprog gik vi efter bolden, ikke efter manden.

Målet var gevinst til alle

Fodbold er et holdspil, og vi professionelle spillere står stærkere i vores sammenhold end nogensinde.



Vi har kæmpet sammen for vores rettigheder - og for rettigheder og ordnede forhold for de kommende landsholdsspillere, så vi fortsat kan have et stærkt dansk landshold i en fremtid, hvor netop ideen om landshold er under pres fra blandt andre de store klubber og deres turneringer, hvor de store penge i fodbold ligger.



Den nye seks-årige aftale er noget så fantastisk som en gevinst for alle parter i dansk fodbold, og det var hele tiden vores mål.



Det vigtige er, at vi som landshold fortsat kan spille for Danmark under ordnede forhold, og at vi forhåbentlig i fremtiden kan hjælpe til med at skaffe endnu flere penge til bredden og til børnefodbolden, for vi ved jo allesammen godt, hvor vores rødder er.



Det er jo derfor, vi er så stolte af at stå der i den rød-hvide trøje og - hver med sin stemme - synge med på “Der er et yndigt land” sammen med jer på tribunerne og ude i stuerne. Fordi vi føler, at vi spiller for hele vores land - og ikke mindst for alle jer i den danske fodbold-familie.



Spillerforeningens forhandlerteam med Mads Øland i spidsen blev denne gang udvidet med en aktiv spiller i William Kvist, som jo faktisk også er bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen. Vi vil gerne fra landsholdets side takke hele Spillerforeningens team for et kæmpe-arbejde med at sikre en god aftale for alle parter.



Vi vil også gerne takke de 1.000 spillere, der sagde nej tak til at optræde på DBUs konfliktlandshold mod Slovakiet.







Sammenholdet en kæmpe styrke

Det sammenhold i dansk professionel fodbold på tværs af divisioner og løn-niveauer er en kæmpestyrke og lige præcis det, som vores fælles sammenslutning, Spillerforeningen, handler om: Solidaritet hele vejen tværs henover dansk fodbold, og at vi allesammen står sammen for dansk fodbolds skyld.



Opbakningen fra de mange spillere hjalp os i forhandlingerne - præcis som det gjorde i 2014, da vi gav vores støtte fra landshold og fra profiler i Superligaen til alle kontraktspillere i divisionerne, da det ved overenskomstforhandlingerne gjaldt vigtige forhold for især de lavestlønnede af os som eksempelvis pension, forsikring og bedre uddannelsesmuligheder.



Fantastisk modtagelse af jer tilskuere

Det var nogle hårde dage, da vi allesammen var rejst hjem til København for at forhandle med DBU og for at spille landskampene.



To gange tilbød vi DBU en midlertidig forlængelse af den gamle aftale, så det rigtige landshold kunne spille i Slovakiet, men vi mødte desværre kun en lukket dør.



Heldigvis trådte DBUs formandskab ind på scenen efter konfliktlandsholdets kamp. Dermed fik vi alligevel en midlertidig aftale, så vi kunne spille mod Wales.



Det gav en af de bedste oplevelser i et hårdt forløb, da vi i Aarhus fik en fantastisk modtagelse af tilskuerne på et totalt udsolgt stadion, og vi betalte tilbage ved at give alt - og sikre en sejr til os allesammen.



Når landsholdet vinder en kamp, så vinder hele Danmark jo. Alle glæder sig sammen over en sejr, men når vi vinder på banen, så vinder alle i dansk fodbold også rent økonomisk, og det er vigtigt for os.



Vi ved godt, at det er nemt at kalde os spillere grådige og forkælede. For mange af os er privilegerede ved i vores korte karrierer at tjene rigtig mange penge i forhold til en almindelig dansk lønmodtager - og i nogle menneskers øjne tjener vi for meget. Den holdning har man lov at have, men det har bare ikke noget med forhandlingerne at gøre.



For os er det afgørende, at vi bare har ordnede forhold og en fast stærk kollektiv aftale mellem vores organisation Spillerforeningen og DBU i en professionel fodboldverden, hvor alt er skrevet ned i kontrakter for at undgå misforståelser.



Vi har faktisk hele tiden været rigtig tilfredse med den økonomiske side af aftalen, der er meget afhængig af, om vi leverer varen på flere måder. Og hvor fordelingen mellem det, vi spillere får, og det store overskud, DBU får til sine aktiviteter, er rigtigt fornuftig og rimelig.







Vejen banet for millioner til børnefodbold

Vi gik ned i grundbetaling ved de forrige forhandlinger, hvor aftalen blev gjort meget mere præstationsbetinget.



Hvis vi spiller godt og kvalificerer os til slutrunder, således at DBU får en meget stor ekstra millionindtægt, så får vi en bonus. Og hvis vi leverer varen i reklamer, og DBU tjener mange penge på sponsorer, så får vi også en ekstra betaling.



Vi er stolte af og glade for, at der i den nye aftale er banet vejen for, at vi som landsholdsspillere kan tjene endnu flere millioner ind til børnefodbold og til breddefodbolden i Danmark.



I den nye aftale er der flere gode tiltag netop for “hele fodbold-Danmark”. Det gælder for eksempel de 5 millioner kroner, som vi spillere vil fordele til børnefodbolden, når vi forhåbentlig har kvalificeret os til EM i 2020.