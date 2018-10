FCM’s nye træner er 50 år, kommer fra egne rækker og hedder Kenneth

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

Fodbold: Det er den 50-årige nu tidligere U19-træner i FC Midtjylland, Kenneth Andersen, der skal styre anfører Jakob Poulsen og co. i retning af et titelforsvar i Superligaen - og meget mere. Kenneth Andersen blev onsdag eftermiddag således præsenteret som afløser for mestertræneren Jess Thorup, der fortsætter sin karriere i Belgien hos Gent. Jess Thorups ansættelse på en treårig kontrakt i Gent koster angiveligt den belgiske klub en kompensation til FCM på 3 millioner kroner. »Det er det rette skridt for mig i min karriere«, siger Jess Thorup.

Afløseren Kenneth Andersen er Danmarks mest vindende ungdomstræner med 5 U19-DM-titler, og var for ti år siden inde omkring førsteholdet som assistent, da Erik Rasmussen var træner i det midtjyske. Han vendte dog tilbage til succesarbejdet på U19-niveau, hvor han tidligere har haft en stor del af den nuværende trup under sine vinger og været med til at skabe landsholdsspillere som Pione Sisto og Viktor Fischer. »Jeg er stolt over, at klubben mener, at det er mig, der skal bringe klubben til det næste niveau«, siger Kenneth Andersen, der har fået en treårig kontrakt. Næste niveau er et europæisk gruppespil - og gerne i Champions League, som sportsdirektør Svend Graversen forklarede på et pressemøde i Herning.

Fodbold: Den tidligere landsholdsmålmand og europamester fra 1992, Mogens Krogh, har sagt sin stilling som sportsdirektør i superligaklubben Vendsyssel op. »Det har været en rigtig svær beslutning – og det har været en fantastisk rejse, vi har været på sammen i de seneste 1½ år, men af personlige årsager har jeg valgt at opsige min stilling ved udgangen af oktober«, meddeler Mogens Krogh, der er er tidligere adm. direktør i Vendsyssel, men valgte i sommeren 2017 igen at koncentrere sig om den mere sportslige del.



Fodbold: Onsdag annoncerede Chievo, at den har skrevet en toårig kontrakt med den 70-årige træner Gian Piero Ventura. Træneren har været arbejdsløs, siden han blev fyret som træner for det italienske A-landshold for næsten et år siden. Det skete som følge af fiaskoen, hvor Italien ikke kvalificerede sig til VM i fodbold for første gang siden 1958. Han har haft en lang trænerkarriere på klubniveau i Italien hos hold som blandt andet Napoli, Sampdoria, Udinese og Torino. Chievos eneste to point i denne sæson kommer fra to uafgjorte kampe mod henholdsvis Empoli og Roma.

Fodbold: Den russiske Premier League vil straffe to spillere med udelukkelse på livstid. Det drejer sig om Krasnodars Pavel Mamajev og Zenit-spilleren Aleksandr Kokorin. De to spillere overfaldt mandag to ansatte fra Ruslands handelsministerium på en café. Spillerne er endnu ikke formelt tiltalt, men de risikerer fem års fængsel, hvis sagen ender ved retten.

Fodbold: Tirsdag aften glippede VM-billetten for de danske fodboldkvinder, da holdet tabte 1-2 til Holland i Viborg og dermed samlet tabte 1-4 over de to playoffopgør. Der er næsten tre år til den næste mulige slutrunde for Danmark, men i jobbet som landstræner har der altid været nok af tid til forberedelse. Landstræner Lars Søndergaard er allerede begyndt at se fremad. »Vi skal stille og roligt til at kigge på et hold, der kan kvalificere os til et EM. Der er mange unge, dygtige spillere, også uden for truppen her. De skal nok også have noget landskamprutine, således de er klar til EM«, siger Lars Søndergaard. Med nye unge talenter på vej kan han ikke afvise, at nogle af spillerne fra det nuværende hold bliver udskiftet. »Der vil sandsynligvis ske noget, men det er ikke sådan, at vi siger: nu cutter vi holdet. Det har de absolut ikke fortjent«.

Cykling: Det Tour de France-trofæ, som Team Skys Geraint Thomas vandt i sommer, er blevet stjålet efter at være blevet udstillet i Birmingham. Det skriver Team Sky i en pressemeddelelse. »Trofæet var udlånt til Pinarello (cykelproducent, red.) til det nylige Cycle Show i National Exhibition Center i Birmingham. Beklageligt blev Geraint Thomas' Tour de France-trofæ under oprydningen kortvarigt efterladt uden opsyn og blev stjålet. Sagen er under efterforskning af politiet«, skriver Team Sky. Vinderen af Tour de France får et trofæ af glas. Sammen med flere andre trofæer, vundet af Team Sky, var det del af en omrejsende udstilling i Storbritannien for at give fans en mulighed for at se dem. Det var under en af disse udstillinger, at trofæet blev stjålet.



»Det er utroligt uheldigt, at dette er sket. Det behøver næsten ikke siges, at trofæet er af meget begrænset værdi til hvem end der tog det, men betyder meget for mig og holdet. Forhåbentligt vil vedkommende, der har taget trofæet, levere det tilbage. Et trofæ er vigtigt, men det, der betyder mest, er de fantastiske minder fra denne utrolige sommer, og dem kan ingen tage«, skriver Geraint Thomas i pressemeddelelsen.

Fodbold: Den tyske klub Eintracht Braunschweig har fyret holdets danske træner, Henrik Pedersen, med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Klubben ligger sidst i den tredjebedste tyske liga, hvor det kun er blevet til én sejr i 11 kampe i sæsonen.



Fodbold: Den tidligere svenske træner for Vejle Boldklub Mats Gren er blevet fyret som sportschef for den svenske klub IFK Göteborg efter fire år på posten. Det har klubben meldt ud på et pressemøde onsdag. Jobbet som sportschef overtages af Jonas Olsson. Fyringen af Mats Gren kommer, efter at klubben ikke har opnået de forventede resultater i sæsonen. Göteborg ligger nummer 12 i den bedste svenske række, Allsvenskan, med fem point ned til nedrykningsstregen.

Cykling: Niklas Larsen har skrevet kontrakt med det danske cykelhold coloQuick Cycling. Det skriver holdet i en pressemeddelelse. »Jeg valgte coloQuick, fordi holdet har fokus på at udvikle unge ryttere, og fordi jeg tror, at holdet kan skabe de bedste rammer for mig, for at jeg kan blive klar til at blive prorytter«, siger 21-årige Niklas Larsen i pressemeddelelsen.