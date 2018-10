Argentinerne spejder efter deres næste store tennisstjerne De seneste fire årtier har der nærmest konstant været en argentiner i toppen af verdensranglisten i tennis. Nu leder de efter deres næste store spiller til ungdoms-OL.

Matchbold. Argentinske Facundo Diaz Acosta står over for nummer et på juniorverdensranglisten, Tseng Chun Hsin fra Taipei. Diaz Acosta er selv nummer otte. Alligevel vandt han første sæt 6-2. Nu står det 5-4, og næste serv kan sende ham i semifinalen ved ungdoms-OL i Buenos Aires. Han kaster bolden op over hovedet, svinger ketsjeren, men bolden ryger lige ind i nettet. Publikum sukker.

Han forsøger igen, og denne gang er der så meget kraft og præcision i serven, at Hsin ikke har en chance. Diaz Acosta vender sig mod publikum, rækker hænderne i vejret og modtager deres hyldest. Han er på hjemmebane, og tennis er en af de mest populære sportsgrene i Argentina. Derfor er der mødt talstærkt med tennisgale argentinere op på stadionet i Green Park, der vel kan rumme et par tusind. Både børn i skoleuniform og ældre herrer i cargoshorts og sandaler bruger deres onsdag formiddag på at se argentineren.

Senere på dagen spiller hans jævnaldrende landsmand Sebastian Baez mod brasilianske Gilberto Soares Kliner Junior. Både Diaz Acosta og Baez bliver kaldt »de næste store argentinske tennisstjerner«, fortæller en lokal journalist, der befinder sig på stadion, til Politiken.

Sammen skal de to forsøge at løfte arven i et land, der gennem de seneste årtier har opfostret talrige tennissuperstjerner.

Fodbold altid nummer et

Tennis er en populær sport i det sydamerikanske land, men man skal ikke opholde sig længe i Buenos Aires, før man finder ud af, hvad nationalsporten er. Faktisk er det utroligt at se så mange børn og voksne rende rundt i den blå- og hvidstribede fodboldlandsholdstrøje med nummer 10 og navnet 'Messi' på ryggen.

Også på klubniveau er passionen enorm. Politikens udsendte havde ikke tilbragt mange timer i landet, før en sikkerhedsvagt spurgte, hvilket af de to lokale hold han støttede. Boca Juniors eller River Plate?

Svaret blev River Plate, dog uden noget synderligt belæg. Og det var tydeligvis ikke det svar, vagten ville høre.

»Hijo de puta«, sagde han, mens han viste knoerne på sin højre hånd, hvor ’BOCA’ stod tatoveret med gotiske bogstaver.

Fodbold er og vil altid være nummer et i Argentina, men tenniskulturen er også stor og udbredt. Sporten blev oprindelig bragt til landet af britiske immigranter, men det var ikke før 1970’erne, hvor en række argentinske spillere klarede sig godt internationalt, at sporten blev folkeeje. Især Guillermo Vilas, spilleren med det lange mørke hår og det karakteristiske svedbånd om panden, har skrevet sig i historiebøgerne. Med over 900 sejre i karrieren og fire grand slam-titler var han landet første tennissuperstjerne.

I 1990'erne var det Gabriela Sabatini, der sørgede for at bevare argentinernes interesse for tennis. Sabatini, der i en periode var nummer tre på verdensranglisten, stoppede allerede karrieren som 26-årig, men inden da nåede hun at vinde et hav af titler, blandt andet en grand slam, Wimbledon og OL-sølv.

I begyndelsen af det nye årtusind nåede sportens popularitet op på et hidtil uset niveau. Paola Suarez vandt blandt andet otte grand slam-titler mellem 2001 og 2005, mens herrerne vandt flere World Team Cup-trofæer, og David Nalbandian nåede til en Wimbledon-finale.

Det store håb

Efter sejren over Hsin går Facundo Diaz Acosta ned i mixed-zonen, hvor en hær af argentinske journalister venter på at få en kommentar. Tennistalentet ser ældre ud end sine blot 17 år. Det store, mørke hår sidder perfekt, selv om han lige har spillet en tenniskamp i et par og tyve graders varme. Han har skægstubbe, buskede øjenbryn, og sølvkæden om halsen glinser i solen.

Men han står også og tripper med fødderne og holder armene tæt ind til kroppen. Det er hans første store turnering i hjemlandet, og han er tydeligvis ikke vant til at blive mødt af så mange pressefolk efter en kamp.

»Det var helt utroligt, nærmest ufatteligt at spille foran alle de mennesker. Det er første gang, jeg repræsenterer Argentina, og at kunne gøre det hjemme, omgivet af min familie, venner og mit hold, der hepper på mig, var utroligt. Det er unikt at spille en så stor turnering i mit hjemland. Det sker ikke hver dag«, fortæller han.

Selv forholder han sig noget mere ydmygt til fremtiden. Han nærmest rødmer, når han hører, at journalisterne sætter deres lid til ham som Argentinas næste store tennisspiller.

»Arh, det ved jeg ikke, det er store ord i hvert fald. Der er stadig lang vej endnu. Men alt kan ske, så jeg vil selvfølgelig fortsætte og forsøge at blive ved med at bevare motivationen«, siger han.