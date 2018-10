Real Madrid går til angreb på usandheder i Ronaldos prekære sag

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.00 Tennis: WTA Hong Kong Open (k) 19.30 Håndbold: Nordsjæl.-Skanderb.(m) TV3+ 2.15 Am. fodbold: NY Giants-Philadelphia TV3 Sport 7.00 Tennis: ATP Shanghai Masters (m) 19.00 Håndbold: Kiel-Wetzlar (m) 1.05Ishockey: New Jersey-Washington 6'eren 20.45 Fodbold: Polen-Portugal Eurosport 1 14.00 Cykling: Tour of Turkey 16.00 Tennis: WTA Austria Ladies Linz (k) Eurosport 2 14.45 Cykling: Gran Piemonte 19.30 Ungdoms-OL: Atletik Vis mere

Fodbold: Real Madrid blander sig nu i den anklage om voldtægt, klubbens tidligere spiller Cristiano Ronaldo har hængende over hovedet. Real meddeler, at klubben har følt sig nødsaget til at indlede retslige skridt mod den portugisiske avis Correio da Manhã, der ifølge kongeklubben onsdag rapporterede usandt omkring Real Madrids viden om det forlig, Cristiano Ronaldo indgik med en amerikansk kvinde i 2010. Correio da Manhã har skrevet, at det var Real Madrid, der pressede Ronaldo til at underskrive et forlig med kvinden, for ikke at skade klubbens omdømme og for at få hende til at tie.

»Real Madrid har ingen form for kendskab til den information, avisen har publiceret vedrørende Cristiano Ronaldo, og klubben havde derfor heller ingen mulighed for at handle«, lyder det fra Madrid. Voldtægtsanklagen undersøges i øjeblikket af politiet i Las Vegas, hvor Cristiano Ronaldo i juni 2009 mødte kvinden Kathryn Mayorga lige omkring sit skifte fra Manchester United til Real Madrid.

Fodbold: Efter fodboldkonflikten er blevet løst, er det meste, som det plejer at være, når landsholdet er samlet. Men én person mangler dog. Målmandstræner Lars Høgh, der har været tilknyttet landsholdet siden 2008, er under behandling for kræft, og den glade fynbos tilstedeværelse er savnet, siger Kasper Schmeichel. »Det er selvfølgelig anderledes, når Lars ikke er her. Vi savner Lars, og vi ønsker ham alt det bedste. Vi har været ovre for at besøge ham, og vi har planer om at besøge ham igen en af de nærmeste dage. I al den tid jeg har været på landsholdet, har Lars været her. Så selvfølgelig kan man mærke, at han ikke er her. Det er en situation, hvor han bliver nødt til at tænke på sig selv og sin familie«, siger Kasper Schmeichel.



Triatlon: Fire dage efter sølvet ved ungdoms-OL i Buenos Aires i den individuelle konkurrence fik 17-årige Sif Bendix Madsen guld i den blandede holdkonkurrence, hvor hun var blevet parret med makkere fra Italien, Schweiz og Portugal. »Det var vildt fedt at køre holdkonkurrence, især når man kører med nogen, som man ikke kender så godt. Det gør, at man kan få nogle nye venskaber på tværs af landene«, siger guldvinder Madsen.

Tennis: Hollænderen Kiki Bertens er på jagt efter de sidste ranglistepoint, der kan sikre hende en plads i det attraktive selskab ved WTA Finals i Singapore fra 21. oktober, men Bertens måtte højest uventet forlade turneringen i Linz i Østrig efter nederlag i 1/8-finalen til verdens nummer 137, russeren Margarita Gasparyan. Kiki Bertens, der i år er rykket 21 pladser frem på ranglisten, hvor hun i øjeblikket er nummer 10, skal nu håbe på, at Elina Svitolina og Karolina Pliskova ikke vinder flere kampe i denne uge i henholdsvis Hongkong og Tianjin – og samtidigt selv komme meget langt i næste uges turnering i Moskva, for at kvalificere sig til WTA Finals. Fem spillere – Simona Halep, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Naomi Osaka og Petra Kvitova – er allerede kvalificeret til sæsonfinalen. Sloane Stephens, der er nummer 6 på listen, ligner også en deltager, men hun kan blive overhalet af både Bertens, Svitolina og Pliskova.









Fodbold: Den tidligere svenske Malmö FF-spiller Labinot Harbuzi er død, 32 år gammel. Labinot Harbuzi faldt om i sit hjem og stod trods hjertemassage ikke til at redde. Det oplyser spillerens far til Aftonbladet.

Tennis: Det kvindelige Fed Cup-hold skal til Polen i 2019-udgaven, hvor danskerne spiller i den euroafrikanske gruppe 1, der er det tredjebedste niveau. Ud over Danmark og værterne er Rusland, Ukraine og Estland, der alle har top-25-spillere, med i turneringen, der også har deltagelse af Bulgarien og Sverige. Danmarks bedste spiller, Caroline Wozniacki, har ikke spillet på Fed Cup-holdet siden 2015, men kan måske blive fristet til et comeback, når nu der skal spilles i hendes forældres fødeland.

Fodbold: Monaco har fyret cheftræner Leonardo Jardim efter en meget skidt begyndelse på sæsonen. Det meddeler klubben på Twitter. Klubben har efter ni kampe, der kun har budt på en sejr, blot skrabet 6 point sammen, hvilket ikke har været tilfredsstillende for Monacos ledelse. I Champions League har klubben tabt de to første kampe i gruppespillet til henholdsvis spanske Atlético Madrid og tyske Borussia Dortmund. 44-årige Leonardo Jardim havde ellers fin succes i sine første fire sæsoner i Monaco, hvor Thierry Henry ifølge rygtebørsen er et godt bud på en ny træner.

Ishockey: De tyske ishockeymestre, EHC Red Bull München, kommer til at klare sig uden Mads Christensen i de kommende måneder. Den danske landsholdsspiller pådrog sig en skade i overkroppen, da hans klub for nylig mødte Kölner Haie i den tyske liga. Mads Christensen blev torsdag opereret i München, meddeler EHC Red Bull München på sin hjemmeside. Han kommer ifølge klubben til at sidde ude »i flere måneder«.