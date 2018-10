Dansk leder: OL for unge er vejen til ligestilling i idræt Ved ungdoms-OL i Buenos Aires er det første gang nogensinde, at kønsfordelingen mellem de knap 4.000 atleter er fuldstændig lige.

Lad os lige slå det fast: Der er ikke noget, der hedder en drengesport eller en pigesport.

Det indtryk kan man ellers godt få, når man tænder for fjernsynet, og OL eller andre sportsbegivenheder er på skærmen. Typisk er det mændene, der optager mest skærmtid.

Og det er der en logisk grund til: Der har indtil nu altid været flere mænd end kvinder med til OL, men det arbejder Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på skal være fortid.

Derfor er ungdoms-OL i Buenos Aires, der finder sted i disse dage, det første olympiske arrangement, hvor kønsfordelingen blandt de knap 4.000 atleter er fuldstændig lige. Det fortæller Niels Nygaard, der er formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og tillige næstformand i Den Europæiske Olympiske Komité (EOC).

»I idrættens verden har mænd historisk set haft overtaget, både blandt idrætsudøvere og især blandt ledere og trænere. Derfor er det et vigtigt mål for os at skabe lighed«, siger Niels Nygaard.

Selv om IOC betragter sig selv som en apolitisk organisation, mener de alligevel, at hensynet til ligestilling vejer så tungt, at de aktivt er gået ind i kampen, fortæller Niels Nygaard.

»Idræt skal gerne være apolitisk, men vi er også en del af samfundet og bør dele de normer, der er med hensyn til menneskerettigheder, miljø og på alle mulige andre områder. Vi vil være med til at bakke op om de dagsordener, uden at det skal blive partipolitisk«, siger han.

Flere kvindelige ledere

Også ved 'de voksnes' OL går det den rigtige vej. Niels Nygaard fortæller, at der til OL i Tokyo i 2020 vil være en kønsfordeling på 52 procent mænd og 48 procent kvinder. Målet er en ligelig fordeling ved OL i Paris i 2024. Men går man blot et årti eller to tilbage, var tallene helt anderledes.

»Når vi går tre-fire turneringer tilbage, var der en markant forskel både i antal deltagere og antal medaljer til henholdsvis mænd og kvinder. Når vi går rigtig langt tilbage i tiden til de første år, hvor OL blev afviklet, var der mange idrætter, hvor kvinder overhovedet ikke måtte være med. Det er først i løbet af de sidste 10 år, vi er begyndt at nærme os en lige fordeling«, siger Niels Nygaard og fortsætter:

»Der er vigtigt med øget fokus på kvindeidræt. Vi har allerede diskussionen i Danmark inden for fodbold, hvor det, at man bevidst satser på, at det skal være lige så attraktivt at være med i kvindeklassen som i herreklassen, giver kvinderne mulighed for at komme frem og blive rollemodeller og blive eksponeret«.

OL i Rio i 2016 var første gang, hvor de danske kvinder overhalede mændene i antal medaljer, der blev vundet.

Men én ting er, at fordelingen blandt atleterne nærmer sig ligestilling, en anden ting er lederstillingerne inden for idræt. Her er kvinderne stadig markant i undertal, og den nød er noget sværere at knække.

»Vi har som udgangspunkt ikke den samme kvotetilgang, når vi taler trænere og ledere. Der er stadig en tendens til, at mænd fylder langt mere end kvinder. Det er et spørgsmål om at lave en række tiltag, f.eks træneruddannelser, der er bedre adresseret til kvinder. På ledersiden skal vi blive bedre til at prikke kvinderne på skulderen og skabe et miljø, der giver dem lyst til at være med«, siger Niels Nygaard.