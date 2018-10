De prominente unge er tættere på EM og OL efter en grotesk taktikkamp Danmark spillede 1-1 mod Polen og skal slå Færøerne for at nå EM-slutrunden for tredje gang i træk.

Adresserne er blevet noget mere prominente. Da Danmarks U21-landshold for lidt mere end et kvart århundrede siden nåede både EM-semifinalen og OL - i øvrigt med en samlet sejr over Polen - var det med Per Frandsen og Miklos Molnar som de eneste med arbejdsgiver uden for Danmark.

EM for U21 Danmark - Polen 1-1 1-0 Philip Billing (39) 1-1 Dawid Kownacki (straffe 42) Danmark (3-4-3): Daniel Iversen - Rasmus Nissen, Jacob Rasmussen, Joachim Andersen, Andreas Poulsen - Rasmus Nissen, Oliver Abildgaard, Philip Billing, Andreas Poulsen -Robert Skov, Jacob Bruun Larsen (Anders Dreyer), Mikkel Duelund (Marcus Ingvardsen)

På Aalborg Stadion kunne man i går opleve en Champions League-målscorer, en Premier League-spiller og en VM-spiller i den 21-årige David Kowanacki, og på det danske U21-landshold optrådte spillere fra storklubber som Ajax, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Sampdoria og Dinamo Kijev, der alle har mindst en europæisk finale bag sig.

Uofficiel rekord i trillebold

De prominente unge står på tærsklen til for tredje gang i træk at kvalificere sig til EM-slutrunden for U21, efter det blev 1-1 i en grotesk affære mod ubesejrede Polen, der i en 6-3-1-opstilling holdt sig så disciplineret til kontrastrategien, at danskerne undervejs formentlig satte en uofficiel rekord i at trille fodbold.

Det blev nemlig en i perioder usædvanlig fodboldkamp, hvor danskerne trillede og polakkerne lurede på de kontraløb, træner Niels Frederiksen med god grund var skrækslagen for.

To danske hjørnespark gav Polen kampens to første gode chancer, inden et dansk boldtab midt på den polske banehalvdel gav en friløber, som Oldhammålmanden Daniel Iversen kom i vejen for med ansigtet.



Ikke længe efter var det så, at Niels Frederiksen rejste sig og brølede sin ordre om at spille bolden rundt for at lokke polakkerne frem. Den opfordring tog de unge boldspillere til sig. I overdreven grad. Flere end 80 afleveringer spillede danskerne rundt foran den massive polske forsvarsmur med seks mand på stribe i bagkæden, så det lignede en træningsøvelse, hvor de røde spillede 8 mod 4 på en halv banehalvdel.

To mål på tre minutter

Efter 39 minutter fandt danskerne en sprække i Warszawa-muren. Jacob Bruun Larsen havde i glimt vist sine kvaliteter, inden Dortmund-kometen med en 'tunnel' undervejs løb bolden frem med god speed og overblik, spillede den skråt bagud med en aflevering, der lå bag Robert Skov, men Philip Billing satte med en kølig venstrefod fladt den forløsende føring fladt ind i det lange hjørne.

Den forløsning varede dog bare et par minutter, så fik Victor Nelsson en flagrende arm på en polsk afslutning, og det efterfølgende straffespark sendte anfører Kowanacki yderligt ind til sin 9. scoring i kvalifikationen, som han derfor er topscorer i.



Kampbilledet var nøjagtig det samme i anden halvleg, da Polens største chance opstod lige efter pausen, da Billing smed bolden væk langt oppe på banen, men selv nåede tilbage og med en udstrakt størrelse 46 fik skrabet en farlig tværpasning til hjørnespark.

Polakkerne fik retfærdigvis skabt et par farlig kontraløb, Daniel Iversen leverede yderligere et par redninger og blev den mest fremtrædende danske spiller, og der var spænding til sidste fløjt, da Polen fik yderligere et hjørnespark uden dog at satse på den scoring, der kunne have givet førstepladsen.

Sejr over Færøerne giver EM-billet

Danmark skal nu 'bare' vinde på tirsdag i Aalborg over Færøerne, der har bidraget til den danske førsteplads ved at spille uafgjort i begge kampe mod Polen.



En sejr vil sikre Danmark førstepladsen og den direkte kvalifikation til næste sommers slutrunde i Italien, hvor 12 hold også spiller om de 4 europæiske pladser ved OL i Tokyo i 2020.