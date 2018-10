Udlejet Barcelonaspiller med 100 landskampe risikerer lang fængselsstraf Tyrkiske Arda Turan risikerer fængsel for at medvirke i et slagsmål med en kendt sanger.

En fængselsstraf på tolv og et halvt år.

Sådan lød en tyrkisk anklagers krav mod den tyrkiske fodboldstjerne Arda Turan mandag.

31-årige Turan er udlejet fra FC Barcelona til tyrkiske Basaksehir, og han opholder sig derfor i Istanbul, hvor han for nylig har været involveret i en lettere bizar episode, der har kastet overskrifter af sig i tyrkiske medier.

I slagsmål med en sanger

Turan er sigtet for seksuel chikane, ulovlig våbenbesiddelse og for at påføre en anden person skade, efter at han har været impliceret i et slagsmål med den tyrkiske sangstjerne Berkay Sahin.

Sahin, som optræder under sit fornavn, er ligeledes sigtet i sagen, og han risikerer to års fængsel ifølge det statsejede, tyrkiske nyhedsbureau, Anadolu.

Arda Turan mødte op på en politistation og gav sin forklaring for en uge siden, hvorefter han blev løsladt igen.

Sagen har tryllebundet tyrkiske medier i den seneste tid efter episoden, hvor Berkay Sahin angiveligt brækkede sin næse.

Slagsmål endte med en brækket næse

Ifølge skriverierne skulle slagsmålet handle om, at Turan skulle have generet Berkay Sahins kone.

Det er blevet beskrevet, at Turan efter slagsmålet begav sig til det hospital, hvor sangeren var indlagt efterfølgende.

Her skulle Turan have medbragt en pistol og have bedt om at blive skudt, hvis den kendte sanger troede på, at Turan var skyldig i at chikanere sangerens kone.

Turan skulle ifølge politirapporten have fortalt, at pistolen gik af ved et uheld, da sangeren gav pistolen tilbage til ham.

Video af episoden i tyrkiske medier viser, at en pistol bliver kastet hen på en sofa på hospitalet.

Arda Turan har efterfølgende via Instagram kaldt nogle af mediehistorierne for løgn og en fornærmelse mod fodboldspillerens gravide kone.

Han har senere forklaret, at han kun fortryder, at han forlod sin gravide kone, der snart skal føde, for at gå på natklub.

100 landskampe for Tyrkiet

Foto: Reuters Staff/Ritzau Scanpix I Spanien har Arda Turan siden 2011 spillet for Atlético Madrid og FC Barcelona, men i starten af 2018 blev han udlejet til Basaksehir i hjemlandet.

Fodboldstjernen har tidligere haft et ry for at være en hård hund både på og uden for fodboldbanen.

Arda Turan er noteret for 100 landskampe for Tyrkiet.

Han spillede for spanske Atlético Madrid fra 2011 til 2015, hvorefter han skiftede til Barcelona, hvor han har haft svært ved at få spilletid.

Turan har i hele 2018 været udlejet til Basaksehir i hjemlandet.

