Verdensmestrene forlænger den dybe tyske krise Tyskland spillede godt og var foran, men to mål af Antoine Griezmann sikrede Frankrig en 2-1-sejr i Paris.

De fleste nationer vil nok sige okay så til et smalt nederlag på udebane mod Frankrigs verdensmestre.

Det er dog næppe nok til at skabe ro i Tyskland, som trods godt spil tabte 1-2 til Frankrig tirsdag aften.

Et hæderligt nederlag og en motiveret flok spillere batter givetvis intet i den tyske presse, som har været efter landstræner Joachim Löw og spillerne efter de seneste resultater.

I tabellen ser det da også helt skidt ud for Tyskland, som har et enkelt point efter tre kampe i bunden af gruppe 1 i Nations League.

Frankrig topper gruppen med syv point for tre kampe, mens Holland har tre point og mangler to opgør.

Joachim Löw er under pres

Efter det skuffende gruppespil ved VM i Rusland, hvor tyskerne røg ud, har Löw og co. været under pres.

Efterfølgende blev det til 0-0 hjemme mod Frankrig og 0-3 ude mod Holland i Nations League, og det har fået de tyske medier til lange ud efter træneren og spillerne.

12 år som tysk landstræner og en VM-titel i 2014 kan ikke bruges til meget i øjeblikket, og derfor var der da også tysk motivation i Paris tirsdag aften.

Tyskerne var flere gange farlige i første halvleg, hvor Frankrig-keeper Hugo Lloris flere gange så skidt ud i sine placeringer og med sine indgreb.

Tyskland havde fart i offensiven med Leroy Sané, Serge Gnabry og Timo Werner, og et tempofyldt angreb førte til den tyske 1-0-scoring.

Lloris var dog tæt på at redde det straffespark, der sikrede, at første halvleg ikke endte målløst.

Tyskland kom foran på straffespark

Efter knapt et kvarter blev der fløjtet for straffespark, da dommeren vurderede, at franske Presnel Kimpembe rørte bolden med armen i feltet.

Toni Kroos blev sat til at sparke, og Lloris var meget tæt på at få hænderne på bolden.

Real Madrid-spilleren fik dog scoret og lettet lidt af det første pres på tyskerne.

1-0-føringen til Tyskland ved pausen var fortjent, og den holdt i det første kvarter af anden halvleg.

Så slog Frankrig til efter et Atlético Madrid-samarbejde og udlignede til 1-1.

Lucas Hernández sendte en kanonkugle ind i det tyske felt fra venstre side, hvor Antoine Griezmann satte hovedet på.

Griezmann fik drejet bolden i mål uden chance for keeper Manuel Neuer i det tyske mål, da bolden havde høj fart.

Griezmann sikrede 2-1-sejren ti minutter før tid på et straffespark, og så kunne Tyskland ikke bruge en godkendt præstation til ret meget.

