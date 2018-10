Topholdets nye cheftræner føler sig parat til at stå på øretævernes holdeplads Kenneth Andersen er stolt og kan forstå det, hvis folk umiddelbart er skeptiske over valget af ham som Jess Thorups afløser.

Det kom som en kæmpeoverraskelse for små to uger siden, da Jess Thorup på rygtebørsen blev sat i forbindelse med Gent og mindre end et par døgn senere vinkede farvel til FC Midtjylland og skrev under med belgierne. Og inden der var kastet mange navne på mulige afløsere op i luften blandt klubbens fans og i medierne, blev Kenneth Andersen præsenteret som ny cheftræner i mesterklubben. Det var, for udenforstående, en lige så stor overraskelse.



Den 50-årige, nu forhenværende, U19-træner havde i et par uger vidst, at der var udenlandsk interesse for Thorup, og at ledelsen kørte ham i stilling som afløseren.

»Det gav mig lidt tid til at tænke over plusser og minusser. Jeg overvejede tilbuddet fra Rasmus Ankersen (FCM-bestyrelsesformand, red.). Jeg havde svært ved at finde minusser. Jeg ved, at jeg skal være klar til at stå på øretævernes holdeplads. Men det føler jeg mig parat til«, siger Kenneth Andersen.

»Mange har en mening om spillerne, holdet og træneren. Det hører med. Men selvfølgelig bliver det en omvæltning for mig at være træner i Superligaen for et tophold i sammenligning med at have med U19-holdet at gøre. Jeg har været vant til få tilskuere til kampene, nu kommer mange store kampe med masser af folk på tribunerne. Det bliver en anden atmosfære, men det er jo de store kampe, man som spiller eller træner gerne vil være involveret i«.

»Og jeg er rigtig stolt over, at klubben synes, at det skal være mig, der skal videreføre det gode arbejde, som Jess Thorup har lavet. Jeg har stor respekt for ham og håber og tror, at jeg kan medvirke til, at vi kan blive ved med at lave gode resultater og bevare et godt flow i spillet. Jeg ved jo, at jeg overtager et hold og en trup i god balance. Og at vi har et velfungerende team omkring holdet«.

Kenneth Andersen er fra Fyn. Han begyndte som ungdomstræner i Stenstrup. Senere var han træner i Vejle Boldklub og i Billund. På et kursushold med bl.a. John ’Faxe’ Jensen, Kent Nielsen, Jess Thorup, Thomas Frank og Thomas Thomasberg tog han den højeste træneruddannelse. Hans eksamensopgave, som gav ham Pro-licens, handlede om afslutninger.

Stille, rolig og velovervejet

»Vi skal spille aggressivt med stor angrebslyst, og vi fortsætter i 3-4-3-systemet, som vi også gik over til på U19-holdet, kort tid efter at Jess Thorup havde ændret fra 4-1-4-1 på superligaholdet«, forklarer Kenneth Andersen. »Der skal ske noget i kampene – inde på banen. Som trænertype er jeg nok ret meget ligesom Jess. Stille, rolig og velovervejet. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at ligne en Bo Henriksen ude ved sidelinjen under kampene«.

»Jeg da spændt før kampen mod FCN. Men når der er fløjtet op, vil jeg være koncentreret og fokusere på mit arbejde. Det har selvfølgelig været en hektisk periode, efter at jeg overtog cheftrænerposten. Der har været mange ting at få styr på, men alt er gået fint«.

Det må være et pres at skulle overtage et mesterhold, der er nummer 1 i tabellen, og som også er i top på formbarometret?

»Du kan godt sige, at det kun kan gå nedad. Men jeg foretrækker da at overtage et førerhold i stedet for at skulle træde til og reparere på et hold, der har tabt mange kampe. Vi har et stærkt hold, og klubbens og min målsætning er, at vi skal vinde mesterskabet igen og i et europæisk gruppespil. Vi må også stræbe efter at vinde pokalturneringen for første gang«.

Har du nogen forbilleder som træner?

»Egentlig ikke. Men jeg var en beundrer af Ole Fritsen (landsholdsspiller og toptræner, der døde i 2008, red.), som jeg var sammen med i Vejle. Fritsen satte sit præg på min måde at tænke fodbold og være træner på. Han var så god til at ændre kampe med indskiftninger og taktiske justeringer. Og han kunne styre spillere med kant, bl.a. Thomas Gravesen«.