Drama i Aarhus: Millionerne skiftede ejer flere gange efter kontroversielt rødt kort AaB udlignede to gange i dramatisk kamp, hvor Jores Okore blev udvist.

At fodbold og sport på eliteplan i det hele taget er en millionforretning, blev illustreret af weekendens superligarunde, hvor de 14 klubber skal fordele de første 92 millioner kroner af deres fælles honorar for tv-rettighederne mellem sig.

I kampen mellem AGF og AaB, der efter 12. runde lå henholdsvis nummer 5 og 3, var der således noget mere end point på spil, og en kampafgørende beslutning fra dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen fik derfor helt ekstraordinær fokus.

Straffespark med konsekvenser

AaB havde været klart dominerende i kampens første tredjedel. Magnus Kristensen havde fået underkendt en scoring, fordi angriberen Tom van Weert stod offside, Rasmus Thellufsen havde haft en afslutning på stolpen, og AGF var i det hele taget på hælene, selv om Mustapha Bundu havde et fint langskudsforsøg lige over mål.



Efter 32 minutter kom dommeren så i fokus, da han dømte straffespark til AGF og udviste AaB’s Jores Okore for en forseelse, som efterfølgende var det store diskussionsemne.

Ryan Mmaee var efter fire indskiftninger for første gang i AGF’s startopstilling, og den 20-årige belgier gik omkuld, da han løb ind i AaB’s straffesparksfelt og kom i en fysisk nærkamp med Okore, der også røg en tur i græsset.

Straffespark og rødt kort til Okore, som efter dommerens vurdering havde frataget AGF en oplagt målchance, selv om Kasper Pedersen faktisk var nået tilbage mellem duellanterne og AaB-målet.

»Mmaee tager et touch, og jeg føler, jeg bliver revet ned bagfra, men han dømte så straffespark. Det røde kort kom som en kæmpe overraskelse for mig. Det er to kæmpe fejl, han laver«, sagde Jores Okore i pausen til TV3 Sport om Mads-Kristoffer Kristoffersens kontroversielle kendelse.

Redning gav 6 minutters frist

Straffesparket blev ikke umiddelbart udslagsgivende, da AaB-målmanden Jacob Rinne kastede sig til venstre og med en fin redning vandt svenskerduellen med Tobias Sana, men en time med en spiller i undertal havde naturligvis indflydelse på kampen, der fluks svingede over til AGF’s fordel.

6 minutter efter udvisningen scorede Jakob Ankersen således et fremragende mål, da han fra sin position på venstrekanten løb ind i banen, spillede bande med Tobias Sana og køligt udplacerede Jacob Rinne med en flad afslutning i det lange målhjørne.

På det tidspunkt var utilfredsheden forståelig hos AaB’erne, både blandt de sportsligt ansvarlige på banen og de mere økonomiske typer på tribunen.

AaB lå inden runden på 3.-pladsen, men et nederlag til AGF ville betyde, at Esbjerg, AC Horsens, AGF og eventuelt Brøndby med uafgjort i aften mod OB kunne passere AaB, der derfor kunne ryge helt ned som nummer 7. Det ville betyde en forskel på 1,6 millioner kroner i andelen af tv-penge.



Forsvarsfejl blev reddet af afløseren

Nu endte det hele uafgjort, så AaB kun mister en eller to placeringer og dermed kun en halv eller en hel million efter det, der endte med at blive en forrygende underholdende kamp med drama til sidste minut.

Magnus Christensen scorede for anden gang i denne uge efter sit 3-0-mål for U21-landsholdet mod Færøerne i tirsdags. Efter hjørnespark og en fremragende redning af Oscar Whalley endte bolden for fødderne af den 21-årige AaB’er, der scorede med en fornuftig inderside.

Den 10 år ældre Martin Spelmann kom ind og scorede til 2-1 med sin første berøring efter en fejl af Frederik Børsting, der kort efter blev udskiftet og tog sig til hovedet.

»En amatørfejl. Jeg havde lyst til at grave mig ned«, sagde Børsting til TV3 Sport, men han blev reddet af en anden indskifter.

Et frispark begået mod Wessam Abou Ali sparkede Lucas Andersen direkte på mål, og returen fra AGF-målmanden endte for fødderne af den 19-årige indskifter, der scorede sit første mål i Superligaen – og sikrede sin klub omkring en halv million kroner.



En sejr kunne have sendt AGF op på 4.-pladsen, men nu ligger de efter 13. runde nummer 6 eller 7, hvilket betyder en forskel på 0,8 eller 1,1 millioner kroner.