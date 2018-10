Arsenal vinder i Portugal med 11. sejr på stribe Efter 1-0 i Portugal over Sporting har Arsenal maksimumpoint i Europa League.

Fodboldklubben Arsenal er inde i en særdeles god periode i øjeblikket.

Torsdag aften hentede englænderne den 11. sejr på stribe på tværs af alle turneringer, da det blev til en 1-0-sejr ude over Sporting Lissabon i Europa League.

Kampen var et topopgør i gruppe E, som Arsenal topper med ni point for tre kampe. Sporting er nummer to med seks point.

De to bedste hold avancerer fra gruppespillet.

Det så ellers længe ud til, at det portugisiske hold skulle blive det første til at tage point fra Arsenal i lang tid.

Men 12 minutter før tid kom Danny Welbeck helt fri i løb mod mål efter en Sporting-fejl, og angriberen scorede sikkert til 1-0.

Nederlag til Milan på hjemmebane

Italienske AC Milan tabte i gruppe F 1-2 hjemme til spanske Real Betis, der topper gruppen med syv point.

Milan har seks point på andenpladsen.

Andreas Maxsø spillede hele kampen for FC Zürich, da den schweiziske klub vandt 3-2 hjemme over Bayer Leverkusen.

FC Zürich topper gruppe A med ni point, mens Bayer Leverkusen er nummer to med seks point.

ritzau