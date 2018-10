21-årige Rasmus Gemke overrasker med sin første store semifinale

Badminton: 21-årige Rasmus Gemke er efter en opslidende sejr på 12-21, 21-11, 21-17 over Kantaphon Wangcharden fra Thailand i sin første semifinale i en så stor turnering som French Open, der med sin status af Super 750 kun overgås af kalenderens tre Super 1000-turnering. Efter en opsang fra træner Kim Nielsen spillede Gemke længere dueller efter at have tabt første sæt, og den taktik lykkedes, selv om danskerens føring i tredje sæt skrumpede, da det begyndte at knibe med tålmodigheden. I semifinalen møder Gemke, der er nummer 22 på verdensranglisten, kineseren Shi Yuqi, der er nummer 2. Damedoublen Maiken Fruersgaard/Sarta Thygesen tabte kvartfinalen, som de 4.-seedede indonesere Greysia Polii/Apriyani Rahayyu i en kamp også med mange lange dueller vandt 18-21, 21-16, 21-12.

Sejlsport: En måned efter OL-bronzevinderne Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen stoppede som 49erFX-par har førstnævnte fundet sin nye stilling. Jena Mai Hansen bliver ny træner for det danske 49erFX-landshold. Hun afløser Peter Hansen, der i stedet kan koncentrere sig om de mandlige 49er-sejlere.

Håndbold: Team Esbjerg vandt med 21 mål, da bundholdet i kvindernes liga, Ajax København, blev besejret 35-14. Hollænderen Estavana Polman blev topscorer med 10 mål. I aftenens anden kamp vandt mestrene København på udebane 26-22 over TTH Holstebro.

Foto: Elisabetta Baracchi/AP Efter to år i bestyrelsen bliver Steven Zhang Kangyang ny præsident i Milanoklubben Inter,.

Fodbold: Efter 7 års fravær er Inter tilbage i Champions League, som den italienske storklub vandt i 2010, og det bliver nu med en blot 26-årig kineser i rollen som klubbens præsident. Steven Zhang Kangyang er søn af milliardæren Zhang Jindong, der i 2016 købte aktiemajoriteten i Inter. Zhang Kanhyang blev indsat i ledelsen og efter to år mener hans far altså, at han er moden til at blive præsident. Zhang afløser indoneseren Erick Trohir, mens klublegenden Javier Zanetti fortsætter som vicepræsident.

Fodbold: Lyngby Boldklub har i dag meddelt, at den har ophævet kontrakten med Nicki Bille Nielsen, fordi angriberen tidligere ugen blev anholdt på Strøget i København. »Vi er rigtig triste over situationen, for vi havde selvsagt håbet på et andet udfald og vi havde troet på, at vi kunne hjælpe Nicki med en ny tilværelse. Det var derfor klubben gik ind i det her, og vi har involveret et stort netværk af forskellige personer for at hjælpe Nicki. Vi gjorde det rigtige ved at give Nicki chancen, men det lykkedes desværre ikke, og det er vi kede af«, siger cheftræner Mark Strudal på klubbens hjemmeside.

Tennis: Kiki Bertens er klar til en semifinale mod ukraineren Eline Svitolina i WTA Finals i Singapore ovenpå en sejr over japanske Naomi Osaka. US Open-vinderen måtte opgive at fuldføre kampen efter at Bertens havde vundet 1. sæt 6-3. Kiki Bertens er den første hollænder i semifinalen i den prestigefulde turnering siden Brenda Schultz-McCarthy i 1995. Amerikaneren Sloane Stephens fulgte efter med en sejr på 6-3, 6-3 over tyskeren Angelique Kerber og møder tjekken Karolina Plisková.

Fodbold: Dansk fodbolds europæiske deltagelse i sidste sæson, hvor FC København nåede 1/16-finalen i Europa League, udløser en bonus fra Uefa til danske klubber på 2.251.969 euro (ca. 17 mio.), skriver Tipsbladet. Det er omkring halvdelen af beløbet fra sæsonen inden, da FCK også var den største bidragyder med Champions League-deltagelse og 1/8-finale i Europa League. Pengene fordeles til talentudvikling i de tre bedste rækker med til 812.000 kr. til hver Superligaklub, 350.000 kr. til 1. divisionsklubberne og 88.000 kr. til hver af de tyve 2. divisionsklubber.

Fodbold: Rumænien er blevet idømt at spille sin næste hjemmekamp i Nations League uden tilskuere. Sammen med en bøde på cirka en halv million kroner er det straffen fra Uefa, fordi der under Rumæniens seneste kamp mod Serbien forekom racistiske tilråb fra tribunerne, fordi der blev afbrændt fyrværkeri og fordi banen blev invaderet af tilskuere.

Fodbold: FC Københavns U19-træner Brian Riemer er blevet hentet til engelsk fodbold, hvor han skal være assistent for Thomas Frank i Championshipklubben Brentford.

Foto: Darren Abate/AP Kevin Magnussen blev opfordret til at give den lidt for meget gas i det amerikanske grandprix, og så blev han diskvalificeret.

Motorsport: Haas-boss Günther Steiner indrømmer nu, at holdet løb en alt for stor risiko, da Kevin Magnussen under det amerikanske formel 1-grandprix sidste søndag blev bedt om at fastholde sit angreb på den foranliggende Esteban Ocon. De vedvarende angreb betød nemlig, at danskeren brugte 170 gram benzin for meget, og efterfølgende blev han derfor diskvalificeret og frataget to VM-point. Haas-ledelsen håbede, at den førende Kimi Räikkönen ville overhale Magnussen og Ocon, så danskeren skulle gennemføre en omgang færre, men det skete ikke, og så opstod miseren.