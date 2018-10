Liverpool indtager førstepladsen med klar sejr over bundhold

FAKTA Direkte sport i tv TV 2

Fodbold: Liverpool snuppede lørdag førstepladsen i Premier League, da holdet hjemme besejrede Cardiff 4-1 på scoringer ved Mohamed Salah, Sadio Mané (2) og Xherdan Shaqiri. Først mandag har Manchester City chancen for at generobre førstepladsen, når holdet besøger Christian Eriksen og Tottenham.

Motorsport: Træningerne forud for formel 1-grandprixet søndag i Mexico har langt fra været en dans på roser for racerkøreren Kevin Magnussen (Haas). Fredag havde danskeren store problemer med sine dæk, og han lå efter begge træninger i den tunge ende af feltet. Lørdag blev den sidste træning så kørt, og her gik tingene heller ikke Magnussens vej. Danskeren måtte trække sig ud af træningen, inden den var forbi, da han fik problemer med en kølefunktion i motoren.

Alpint: Under meget svære vejrforhold leverede franske Tessa Worley lørdag et formidabelt andet gennemløb i storslalom ved World Cup-premieren i østrigske Sölden. Det indbragte hende sejren foran italienske Federica Brignone og forrige sæsons triumfator i den World Cup-triumfator, Mikaela Shiffrin fra USA.



Ishockey: Sønderjyskes mænd vandt lørdag med 3-0 på hjemmebane over Hvidovre. Sønderjyderne scorede et mål i hver periode ved først Mads Lund og siden to gange ved amerikaneren T.J. Moore. Sønderjyske er med sejren placeret på fjerdepladsen med 22 point efter 12 kampe i Metal Ligaens grundspil. Hvidovre er med det fjerde nederlag i træk placeret på næstsidstepladsen med 12 point efter 13 kampe.

Håndbold: Der var aldrig tvivl om kampens udfald, da de danske mænd lørdag mødte Færøerne i EM-kvalifikationen. Det endte med en storsejr på 35-17 til Danmark, som dermed har vundet de to første opgør på vejen mod EM i 2020. I onsdags vandt Danmark 30-24 hjemme over Ukraine, og med 4 point efter to kampe er det svært at se, hvem der skal spænde ben for en dansk EM-billet.



Fodbold: Heller ikke i tredje forsøg som manager for Brentford lykkedes det Thomas Frank at hente en sejr. Lørdag tabte den tidligere Brøndby-cheftræner med sit engelske mandskab med 0-1 hos Norwich. Brentford dumpede efter den ottende ligakamp i træk uden sejr dermed ned på 18.-pladsen i The Championship, Englands næstbedste række. Norwich brændte et straffespark undervejs.

Fodbold: Jacob Bruun Larsen kom på banen for Dortmund i slutfasen af lørdagens hjemmekamp mod Hertha Berlin, men det lykkedes ikke at hjælpe holdet til sejr. Opgøret endte 2-2, og begge scoringer for gæsterne kom ved den ivorianske veteran Salomon Kalou. Samtidig vandt Bayern München 2-1 ude over Mainz 05, så afstanden mellem de to hold ændredes til, at Dortmund på førstepladsen nu blot er 2 point foran Bayern på andenpladsen.



Tennis: Den 28-årige rumæner Marius Copil leverede lørdag eftermiddag en stor overraskelse, da han i semifinalen ved Swiss Open i Basel besejrede den stærke tysker Alexander Zverev i tre sæt, 6-3, 6-7, 6-4. Modstander i søndagens finale bliver enten Roger Federer eller den unge russer Daniel Medvedev.

Håndbold: 11 sejre i 11 kampe. Sådan lyder Odense Håndbolds statistik i kvindernes liga, efter at det lørdag blev til en sejr på 26-25 over Aarhus United på udebane. Med sejren har fynboerne 4 point ned til Team Esbjerg, der indtager ligaens andenplads. Lørdagens nederlag var aarhusianernes første siden slutningen af august. Holdet indtager ligaens femteplads med 15 point efter 11 kampe.

Badminton: Rasmus Gemke må efter en stærk uge indstille sig på at holde fri søndag, når der spilles finale i herresingle i French Open i Paris. I semifinalen tabte han ganske klart til verdensranglistens nr. 2, kineseren Shi Yuqi, som vandt med 21-11, 21-16. »Jeg var mentalt klar, og jeg havde glædet mig sindssygt meget til kampen, men jeg følte egentlig bare, at jeg mødte en bedre spiller«, siger Rasmus Gemke til TV 2 Sport efter kampen. På vej til semifinalen nedlagde den 21-årige aarhusianer blandt andre fjerdeseedede Chou Tien Chen og Hans-Kristian Vittinghus, men endnu en stor skalp var han ikke i nærheden af.

Tennis: Clara Tauson tog første sæt af semifinalen ved ITF Junior Masters i kinesiske Chengdu, men det var colombianske Maria Camilla Osorio Serrano, der nåede videre til finalen, for hun kom flot tilbage og vandt 6-7, 6-2, 6-4. Ved stillingen 5-4 til Serrano i tredje sæt blev opgøret afbrudt på grund af regn, og da spillet blev genoptaget, var Serrano igen bedst efter en mindre svaghedsperiode.