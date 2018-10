Citys matchvinder mod Tottenham sender en hilsen til himlen Riyad Mahrez scorede det eneste mål på Wembley, hvor Christian Eriksen spillede 10 minutter.

Stjernevrimlen er enorm i Premier League, så da Christian Eriksen blev sat på bænken til topkampen på Wembley mod Manchester City, sad han ved siden af eksempelvis andre VM-spillere som englænderen Dele Alli, sydkoreaneren Heung-Min Son, argentineren Nicolas Otameni og belgierne Kevin De Bruyne og Vincent Kompany.



Derude fra dels pladsen i de bløde sæder, dels opvarmningen og og ned langs sidelinjen kunne Eriksen følge de første 80 minutter af en kamp, der scoringsmæssigt viste sig at finde sin afgørelse efter 6 minutter.

0-1 efter 6 minutter

Da scorede Manchester Citys Riyad Mahrez nemlig det mål, der trods flere kæmpechancer skulle vise sig at blive kampens eneste.

På et langt udspark fra målmanden Ederson smuttede Raheem Sterling fra Kieran Trippier og fra baglinjen spillede Sterling skråt bagud til algiereren, der til denne sæson er kommet til mesterklubben efter at have vundet mesterskabet med Leicester i 2016.

Riyad Mahrez pegede efter sit mål op til himlen som en hilsen til Leicesters afdøde ejer, Vichai Srivaddhanaprabh, som han i et interview efter kampen kaldte ’The Boss’.

Manchester City misbrugte to kæmpechancer i anden halvleg, da først David Silva tøvede med at afslutte og i stedet spillede på tværs til Sterling, hvis forsøg blev blokeret, og siden trak en ellers anonym Sergio Agüero sig selv fri, men sparkede svagt lige på Hugo Lloris i Tottenhammålet.

En enkelt stor chance for udligning

I jagten på udligningen kom først Harry Winks, så Dele Alli og til sidst Eriksen på banen, men det blev kun til én af de chancer, der burde have givet mål.

I første halvleg havde Harry Kane en friløber, som han formøblede med et for langt træk. Foto: Tim Ireland/AP

Dele Alli fik pillet bolden fra en uopmærksom Riyad Mahrez og satte i løb mod City-målet, hvor han spillede på tværs til en helt fri Erik Lamela, men argentineren må skyde skylden på den usædvanligt ringe grønsvær på Wembley, at han høvlede bolden op i det tomrum, der havde givet point i den amerikanske fodboldkamp, der stadig havde efterladt streger og yardsafmærkninger i fodboldens mekka.

Eriksen var involveret i et par angreb i de sidste 10 minutter, men Tottenham led sæsonens tredje nederlag og er nu 5 point efter det forsvarende mesterhold.

Med 1-0-sejren forsvarede Manchester City førstepladsen i Premier League, som Liverpoll ellers havde haft til låns siden lørdagens 4-1-sejr over Cardiff.