Italiensk verdensmester skal to år i fængsel

Direkte sport i tv Onsdag 31. oktober TV 2 Sport 18.30Håndbold: København-Nykøb. F. (k) 20.30 Håndbold: Odense-T. Esbjerg (k) 3.30 Basketball: Golden St.-New Orleans TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.15 Fodbold: Næstved-AGF 20.45 Fodbold: West Ham-Tottenham 3.05 Ishockey: Vancouver-Chicago TV3 Max 18.30 Fodbold: Dortmund-Union Berlin 20.45 Fodbold: Chelsea-Derby Eurosport 1 7.25/12.25 Snooker: Int. Championship 00.00 Fodbold: Major League Eurosport 2 20.45 Fodbold: Arsenal-Blackpool Vis mere

Fodbold: 12 år efter at været blevet verdensmester med Italien skal Vincenzo Iaquinta i fængsel. Den 38-årige angriber med 40 landskampe i sin tid i Udinese og Juventus er som del af en større retssag rettet mod mafiaen i Norditalien blev idømt 2 års fængsel for våbenbesiddelse og tilknytning til mafiaen. Anklagemyndigheden havde krævet 6 års fængsel. Vincenzo Iaquintas far blev idømt 19 års fængsel ved retssagen i Reggio Emilia, der havde tiltrukket et kolossalt opbud af sikkershedvagter.

Fodbold: Lionel Messi er tilbage på træningsbanen 11 dage efter Barcelonaspilleren brækkede en knogle i den ene arm. Messi vil dog fortsat ikke være i betragtning til at spille hverken pokalkampen i aften mod Leonesa eller lørdagens ligakamp ude mod Rayo Vallecano.

Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix Santiago Solari debuterer som Real-træner i aften i pokalturneringen mod Melilla fra 3. division.

Fodbold: Den nye Real Madrid-træner Santiago Solari siger, at det er en mentalt smadret trup, han har overtaget. »Jeg har mødt en gruppe spillere, der er i smerte«, siger den 42-årige argentiner ifølge Ritzau. »Men de er ivrige efter at vende tingene rundt«, lød det fra Solari efter sin første træning tirsdag.

Tennis: Første test af samarbejdet mellem den bulgarske profil Grigor Dimitrov og den amerikanske legende Andre Agassi er bestået. Dimitrov vandt onsdag sin 2. runde-kamp ved Paris Masters 7-6 (12/10), 6-4 over spanske Roberto Bautista Agut. I næste runde stiger kravene til Dimitrov, for her venter den 5.-seedede kroat Marin Cilic.

Fodbold: FC København har tabt samtlige fire opgør mod mesterholdet FC Midtjylland i Superligaen i 2018. Torsdag mødes ligaens to tophold så i DBU Pokalens ottendedelsfinaler. FCK’s midtbanespiller Nicolaj Thomsen forsøger at glemme årets tidligere kampe mod FCM. »Vi skal ikke tænke så meget på de seneste kampe mod dem. For os handler det om, at vi skal bygge videre på den form, vi er i lige nu«, siger Nicolaj Thomsen til klubbens hjemmeside. Der er kickoff torsdag kl. 19.30 i Herning.

Fodbold: Den 47-årtige svensk-bosnier Azrudin Valentic er ny cheftræner i 1. divisionsklubben Fremad Amager, der tirsdag efter gensidig aftale stoppede samarbejdet med Jan Michaelsen. Azrudin Valentic blev i maj fyret i den svenske Allsvenskan-klub Dalkurd.

Fodbold: Der er danskermøde i nordamerikas MLS-liga, når DC United natten til fredag har hjemmebane i en vind eller forsvind-kamp i slutspillet mod Columbus Crew. I DC-målet står David Ousted og hos Colombus er den 24-årige dansk-amerikaner Niko Hansen brandvarm efter han leverede oplægget til det mål, der i søndags sikrede Ohio-holdet plads i slutspillet. Mens 33-årige David Ousted har en lang superligakarriere bag sig, er Niko Hansen er ubeskrevet blad i Danmark. Kantspilleren, der er født i Randers, flyttede til USA som barn og via New Mexico Lobos fra University of New Mexico kom han til MLS i 2017. 3 mål og 3 assist er det blevet til i denne sæson for Columbus Crew. Niko Hansen har aldrig repræsenteret Danmark på landsholdsplan, men blev for et par år siden udtaget til en træningssamling med det amerikanske U23-hold.