Formand siger farvel efter 17 år: Folk stemmer med fødderne i stedet for med hænderne Søren Møller stopper i denne weekend som formand for DGI, der har haft stor medlemsfremgang i hans periode.

I dag holder DGI sit årsmøde i DGI-Huset i Aarhus, og det bliver sidste gang, at Søren Møller giver de fremmødte sin årlige beretning. Næste gang bliver det en opgave for enten Charlotte Bach Thomassen eller Mogens Kirkeby, der er de to kandidater i formandsvalget. Politiken har talt med Søren Møller om tiden som formand og fremtiden.