Følelsesladet sejr til Leicester, heldig sejr til Manchester United

Direkte sport i tv Lørdag 3. november TV 2 16.10 Håndbold: Ringsted-Aalborg (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Macau Open 18.00 Basketball: Philadelphia-Detroit 5.00 Badminton: Macau Open, finaler TV3+ 18.30 Fodbold: Arsenal-Liverpool TV3 Sport 7.25 Roadracing: MotoGP Storbritannien 14.00 Håndbold: Rostov-København (k) 15.45 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 18.30 Fodbold: Hertha Berlin-RB Leipzig 0.05 Ishockey: Washington-Dallas 4.05 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.30 Fodbold: St. Mirren-Rangers 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Dortmund 17.30 Håndbold: Veszprém-R. Löwen (m) 20.00 Fodbold: Reims-Monaco 6’eren 13.30 Fodbold: Bournemouth-Man. Utd 16.00 Fodbold: Cardiff-Leicester 20.45 Fodbold: Wolves-Tottenham Eurosport 1 6.55/12.25 Snooker: Int. Championship 18.30 Snowboard: World Cup - Big Air 22.00 Hestevæddeløb: Breeders’ Cup Eurosport 2 11.45/16.30 Kunstskøjteløb: GP Finland OB Vis mere

Fodbold: I 2016 var det sensationelt Leicester, der vandt Premier League. I sidste sæson stak Burnley særligt i første halvdel af turneringen næsen langt frem og op i nærheden af de etablerede topklubber. I denne sæson er det så Watford og Bournemouth, der står for overraskelserne i den bedste engelske række. Lørdag eftermiddag så det længe da også ud til, at Bournemouth skulle have point på hjemmebane mod Manchester United, men Marcus Rashford reagerede hurtigst og hamrede i tillægstiden en løs bold ind til United-sejr på 2-1. I tabellen holder Bournemouth dog United bag sig på bedre målscore. Bournemouth-manager Eddie Howe er på den britiske rygtebørs i øvrigt et varmt navn – til at afløse José Mourinho i Manchester United, såfremt den fortsatte lettere kriseramte storklub vælger at skille sig af med portugiseren. »Vi var virkelig heldige, da vi defensivt spillede elendigt«, lød kampanalysen fra Mourinho.

Fodbold: Andetsteds i Premier League var Leicester for første gang på banen efter klubejer Vichai Srivaddhanaprabhas og fire andres helikopterdød i sidste uge. I Cardiff hentede Kasper Schmeichel og co. en følelsesladet 1-0-sejr, da Demarai Gray scorede kampens enlige mål i 55. minut, smed trøjen og hyldede den afdøde klubejer, inden dommer Lee Probert i henhold til reglerne gav Leicester-wingen en advarsel for at smide trøjen. Dommerens manglende fingerspitzengefühl fik hurtigt Twitter-massen op i det røde felt.

Fodbold: Den danskemanager Thomas Frank fik sin første sejr i spidsen for Brentford i den engelske Championship, da Millwall blev slået med 2-0. Efter lørdagens sejr er Brentford på 13.-pladsen i Championship.

Fodbold: Med fire ligamål på tre uger i oktober og en stime på fem kampe i træk med scoring, er det svært at komme udenom FC Københavns midtbanemand Robert Skov i øjeblikket. Dødboldspecialisten er således vinder af hæderen som månedens spiller i Superligaen i oktober. Skov fik prisen foran FC Midtjyllands Paul Onuachu og Esbjergs Jeppe Højbjerg, og han er den tredje FCK’er, der tager hæderen i denne sæson. Tidligere har Viktor Fischer og Dame N’Doye fået den. Landstræner Åge Hareide skal snart udtage en trup til de to afgørende kampe i Nations League mod Wales og Irland. Umiddelbart er det svært at finde et argument for, at Robert Skov ikke hører til blandt rigets 23 bedste fodboldspillere.

Robert Skov. var bedste mand i Superligaen i oktober. Foto: Jens Dresling

E-sport: Det danske Astralis-hold tabte to gange i de indledende runder og nåede dermed ikke frem til finalen ved Blast Pro Series, der lørdag samlede 12.000 tilskuere i Royal Arena i København.





Fodbold: Jacob Bruun Larsen var med i opspillet og Thomas Delaney headede på mål, inden Dortmund-anfører Marco Reus scorede og blev 1-0-matchvinder i udekampen i Wolfsburg. Med sejren øgede Dortmund sin føring i Bundesligaen til 4 point, da Bayern München på ny skuffede og måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Freiburg, der udlignede i næstsidste minut.

Foreningsliv: Efter blot et år som næstformand rykker den 42-årige Charlotte Bach Thomassen helt til tops som formand for de ca. 1,5 millioner medlemmer i DGI - Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. I et kampvalg på DGI’s årsmøde i Aarhus sikrede Charlotte Bach Thomassen sig formandsposten med 215 stemmer mod Mogens Kirkebys 92. Charlotte Bach Thomassen er den første forkvinde i DGI’s 150 år lange historie. Hun afløser Søren Møller, der var formand i 17 år.





Håndbold: Københavns kvinder tabte for anden gang på to uger i Champions League til Rostov Don i kvindernes Champions League. Lørdag sluttede det 30-25 til det russiske hjemmehold. Københavnerkvinderne ligger dog fortsat lunt i svinget til avancement i mesterligaen.

Boksning: Gafur Rakhimov, der er mistænkt for organiseret kriminalitet, herunder verdensomspændende heroinhandel, er blevet valgt som ny præsident for Det Internationale Amatørbokseforbund (AIBA). Usbekeren fik ifølge nyhedsbureauet AFP 86 af 134 stemmer, da der blev valgt ny præsident i Moskva. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har tidligere truet med at udelukke boksesporten fra OL, såfremt den dybt kontroversielle 67-årige Rakhimov skulle sætte sig tilrette på præsidentposten permanent. IOC gentog truslen om boksnings OL-udelukkelse kort efter valget af Rakhimov.





Football Leaks: Følg med i Politikens og andre store internationale mediers afsløringer om Fifa, storklubbers skumle planer og meget mere.

Fodbold: Atlético Madrid forpassede muligheden for at smutte forbi FC Barcelona i toppen af La Liga, da Leganes-spilleren Guido Carrillo i slutningen af opgøret udlignede den 1-0-føring Antoine Griezmann havde givet storklubben midt i 2. halvleg. Den nye Real Madrid-træner Santiago SolariLa Liga-debuterede med 2-0 hjemme over Valladolid, der først knækkede i de sidste 10 minutter.