Skadet Rafael Nadal melder fra til sæsonfinalen

Tennis. En skade i maveregionen holder Rafael Nadal ude af sæsonfinalen i London næste uge. Det oplyser den spanske stjerne på sin Twitter-profil. Det er den samme skade, der holdt Nadal ude af sidste uges Masters i Paris, og spanieren oplyser endvidere, at han i vinterpausen skal opereres i den ene ankel. Dermed satser han på at være helt frisk, når 2019-sæsonen starter. Rafael Nadal har ikke spillet turneringstennis siden han trak sig fra semifinalen i US Open med en skadet højre knæ. Med Nadals afbud er Novak Djokovic sikker på at slutte året som nr. 1 på verdensranglisten.

Doping. Den Internationale Olympiske Komité, IOC, har besluttet at dopingprøver afleveret af atleter i forbindelse med de olympiske lege i London i 2012 skal undersøges for ulovlige midler endnu en gang. De blev testet i London og igen op til OL i Rio 2016 og får nu en tredje tur. I 2012 blev 7 dopingsyndere snuppet, og ved testene i 2016 yderligere 41. Testene vil fortsætte i 2019 indtil forældelsesfristen udløber i 2020.

Fodbold. Den Internationale Sportsdomstol, Cas, oplyser i en pressemeddelelse, at Paris Saint-Germain har indbragt en sag rettet mod en beslutning taget af Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, i september. Hvad sagen nærmere går ud på, vil Cas ikke oplyse, da parterne er blevet lovet fortrolighed indtil en afgørelse foreligger.

Den franske klub har dog tidligere været i søgelyset for at overtræde Uefas regler om finansielt fairplay, og i september sendte forbundet en ellers afsluttet sag mod PSG tilbage til et undersøgelsesudvalg.



Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp erkender, at han af politiske årsager har udeladt schweizeren Xherdan Shaqiri af den trup, der er rejst til Serbien for at møde Røde Stjerne i Champions League tirsdag aften. Xherdan Shaqiri er kosovoalbaner - en befolkningsgruppe der i slutningen af 1990’erne lå i bitter og blodig borgerkrig med serbiske styrker. »Vi har hørt og læst om de spekulationer, der har været omkring den modtagelse Shaq kan få. Selv om vi ingen ideer har om, hvad der vil ske, vil vi kunne koncentrere os 100 procent om fodbold og ikke andet«, siger Klopp ifølge AP.





Fodbold. Han har godt nok et mindre brud på armen og var meldt ude i tre uger, men Lionel Messi er trods skavanken rejst med Barcelona-holdet til Milano, hvor Inter venter i mesterligaen tirsdag. Messi kommer næppe til at spille fra start mod Inter, men træner Ernesto Valverde siger, at han ikke vil udelukke at sende ham i aktion senere i kampen, rapporterer BBC.

Fodbold. Blot få måneder inde i kontrakten med Esbjerg er det slut for den 35-årige tidligere hollandske verdensklassespiller Rafael van der Vaart. Midtbanespilleren på ny pådraget sig en skade, og det har fået ham til at stoppe karrieren øjeblikkeligt, siger han til avisen De Telegraaf. Han kalder det en vanskelig beslutning. »Jeg er bare nødt til at stoppe nu. Jeg er her ikke for at rehabilitere, men for at spille fodbold. Det ville være sjovere, hvis det var anderledes«, siger Rafael van der Vaart, som nåede at spille 109 landskampe for Holland, score 25 mål og vinde VM-sølv i 2010. Van der Vaart indledte karrieren i Ajax’ berømte fodboldskole, inden han efter tre sæsoner i Hamburger SV kom til Real Madrid i 2008. Derfra hed destinationerne Tottenham, HSV og Real Betis, inden turen gik til FC Midtjylland i 2016 og Esbjerg i 2018. 171 mål i 534 klubkampe fortæller noget om, hvor god en spiller Van der Vaart var, da han var på toppen.

Fodbold. En blot 14-årig skrev sig søndag ind i historiebøgerne i Paraguays bedste fodboldrække. Fernando Ovelar fra klubben kom på scoringstavlen i det store derby mod Olimpia og blev dermed den yngste målscorer i den bedste række nogensinde – 14 år og 302 dage ung. I Bolivia blev Mauricio Baldivieso som 12-årig i 2009 verdens yngste målscorer i et lands bedste division. Baldivieso er nu en rutineret 22-årige, der allerede har skiftet klub fem gange.

