ESuperligaen frembringer ondt blod i jysk opgør Kampen mellem Randers og AGF til åbningen af eSuperligaen bød på jubel, hån og store temperamenter.

Det er ikke kun fodbold på grønsværen, som kan få temperamenterne til at slå gnister.

Mens de fleste af opgørene på åbningsdagen for eSuperligaen blev afviklet med nogenlunde behersket jubel, så sprang gnisterne rundt både i studiet og på gangene efterfølgende i forbindelse med opgøret mellem AGF og Randers FC.

Den første af de to kampe i opgøret foregik med tydelig, men dog respektfuld jubel, da Mohamed 'Al-Bacha' Al-Bacha vendte 0-2 til sejr på 3-2 over AGF's Fatih 'FifaÜstun' Üstun.

Men i den anden kamp mellem Randers' Hassan 'HassanPlayer' Al-Sarif og AGF'eren Niklas 'Niller' Jacobsen antændte studiet.

Da Randers udlignede til 1-1 i kampen, satte 'HassanPlayer' sin pegefinger foran munden for at tysse på AGF'erne. Da østjyderne så igen tog føringen, var der tilbagebetaling.

'FifaÜstun' løb over på Randers' halvdel, og resten af scoringerne i kampen, som AGF endte med at vinde, affødte vild jubel og hån helt oppe i ansigterne på hinanden.

Fjendskab fra fortiden

Det var tydeligt, at spillerne havde en forhistorie, som ikke rummede positive minder. Det indrømmede 'Al-Bacha' også efterfølgende.

»Det er der. Men det er ikke noget, jeg vil komme ind på«, lyder det kort fra ham.

Til gengæld ville han gerne forklare, hvorfor det endte med ond stemning.

»Stemningen var rigtig god i første kamp, men når man vælger at løbe over på de andres banehalvdel, som man kalder det, så synes jeg, det bliver respektløst«, siger 'Al-Bacha' fra Randers.

»Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er noget, AGF bør tænke over. Jeg kommer ikke til at få respekt for de spillere igen«.

»De burde skamme sig«

Han løb også selv over på AGF-banehalvdelen efterfølgende ved scoringer, men han siger, at det kun skete som gengæld.

»Jeg synes stadig, det var dårlig stil af AGF. De burde skamme sig«.

Efter kampen diskuterede spillerne højlydt på gangen bagved studiet, hvor flere blandede sig for at bremse den noget ophedede stemning.

Selve nederlaget bekymrede ikke 'Al-Bacha' så meget, men han er til gengæld revanchelysten.

»Jeg er ikke så bekymret. Jeg ved, at vi kommer i top-8. Men lige umiddelbart vil jeg bare gerne møde AGF igen. Jeg er mere end klar«, siger han.

Det kan dog tidligst ske i en eventuel kvartfinale.

ritzau