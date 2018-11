Andreas Bjelland tripper for at komme tilbage i Hareides trup FCK-forsvareren er glad for at have fået en snak med landstræneren om sommerens begivenheder og håber på landsholdscomeback.

Det skabte stort rabalder, da Andreas Bjelland ikke blev udtaget til sommerens VM-slutrunde i Rusland.



Landstræner Åge Hareide forklarede fravalget med en skade hos Bjelland, som svarede igen ved at kalde det en tarvelig begrundelse midt i den daværende Brentford-spillers jagt på en ny arbejdsgiver.

Siden er der gået nogle måneder, og måske nærmer et landsholdscomeback sig, efter at Hareide i mandags afslørede, at han har snakket med Bjelland.

FC København-stopperen er glad for samtalen med Hareide, fortæller han inden torsdagens Europa League-kamp mod Slavia Prag.

Hele tiden til rådighed

»Vi har snakket sammen. Det er vel den udvikling, der har været. Mit standpunkt har hele tiden været det samme. Jeg vil altid stå til rådighed for landsholdet, og det har jeg også hele tiden meldt ud. Så for mig er der ikke så meget nyt i den sag. Jeg er selvfølgelig glad for, at vi har fået snakket, og at jeg forhåbentlig kan blive en del af det danske landshold igen«, siger Bjelland.

I dag - fem måneder senere - fortryder Bjelland ikke de ting, han sagde efter VM-fravalget. Han ønsker nu blot at komme videre.

»Når man siger nogle ting, så skal man også kunne stå ved dem. Det følte jeg også, at jeg blev nødt til. Fodbold er også følelser, og det blev det meget i sommer. Men jeg kan ikke bruge så meget tid på at tænke på det, der er sket. Jeg ser fremad og glæder mig over, hvor jeg er nu. Både spillemæssigt og fysisk«, siger Bjelland.

I juli skiftede Bjelland til FC København, som torsdag aften skal spille en vigtig Europa League-kamp ude mod Slavia Prag.

God indsats styrker landsholdschance

Hareide har sagt, at han vil udtage to spillere mere - heraf en central stopper - til truppen inden Nations League-kampene mod Wales og Irland.

Så måske kan en god præstation i Prag give Bjelland en plads i truppen.

»Lige nu bruger jeg ikke så meget krudt på det. Vi har en meget vigtig kamp foran os, og så må vi se, hvad tiden bringer«, siger Bjelland, der fastslår, at han er klar til comeback i rødt og hvidt.

»Det har jeg hele tiden givet udtryk for. Jeg kommer aldrig til at sige nej. Jo, hvis jeg bliver skadet. Så er det noget andet. Men ellers kommer jeg ikke til at sige nej«, lyder det fra FCK-forsvareren.

FCK’s kamp ude mod Slavia Prag går i gang torsdag klokken 21.

Ritzau