Champions League: City får et helt grotesk straffespark, Ronaldo laver Playstation-mål og Mourinho håner fans Manchester City fik en storsejr mod Shakhtar Donetsk.

Champions League 4. runde i tal Gruppe E Benfica-Ajax 1-1

1-0 Jonas (29) 1-1 Dusan Tadic (61) Tilskuere: 55.000. Bayern München-AEK Athen 2-0

1-0 Robert Lewandowski (31. minut/str.). 2-0 Robert Lewandowski (71) Tilskuere: 70.000. Gruppe F Manchester City-Shakhtar Donetsk 6-0

1-0 David Silva (13) 2-0 Gabriel Jesus (24. minut/str.). 3-0 Raheem Sterling (49) 4-0 Gabriel Jesus (72. minut/str.). 5-0 Riyad Mahrez (84) 6-0 Gabriel Jesus (90) Lyon-Hoffenheim 2-2

1-0 Nabil Fekir (19) 2-0 Tanguy N’Dombele (28) 2-1 Andrej Kramaric (65) 2-2 Pavel Kadarabek (90) Udvisning: Kasim Nuhu, Hoffenheim (51.)



Gruppe G CSKA Moskva-Roma 1-2

0-1 Konstantinos Manolas (4) 1-1 Arnor Sigurdsson (50) 1-2 Lorenzo Pellegrini (59) Udvisning: Hordur Magnusson, CSKA Moskva (56.) Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

1-0 Karim Benzema (21) 0-2 Casemiro (23) 0-3 Karim Benzema (37) 0-4 Gareth Bale (40) 0-5 Toni Kroos (67) Tilskuere: 11.483.

Gruppe H Valencia-Young Boys 3-1

1-0 Santi Mina (14) 1-1 Roger Assale (37) 2-1 Santi Mina (42) 3-1 Carlos Soler (42) Udvisning: Sekou Sanogo, Young Boys (77.) Tilskuere: 10.000. Juventus-Manchester United 1-2 1-0 Cristiano Ronaldo (65) 1-1 Juan Mata (86) 1-2 Alex Sandro (90. minut/selvmål). Tilskuere: 41.470. Overblik: Resultater og stillinger i Champions League

FC Barcelona spillede sig som det første mandskab tirsdag videre til 1/8-finalerne i Champions League.

Onsdag kunne det spanske mesterhold få selskab af flere klubber, men endeligt og sikkert avancement for klubberne i gruppe E, F, G og H må vente. Flere er dog mere end tætte på, herunder Manchester City.

Det engelske mesterhold ligner efter 6-0 hjemme mod Shakhtar Donetsk et mandskab, der er klar til at spille 1/8-finaler. Særligt målet til 2-0 – eller rettere den episode, der førte til Gabriel Jesus’ straffesparksmål midt i 1. halvleg – vil blive husket.



Den hurtige og letbenede Raheem Sterling havde i et klassisk rush ind i straffesparksfeltet kurs mod en afslutning, men i stedet for at sparke til bolden, hamrede den engelske landsholdsspiller sin venstre fod ned i Etihad Stadiums græs. Derefter faldt han til jorden og kunne se dommer Viktor Kassai pege på pletten, mens spillerne fra den ukrainske klub havde svært ved at fatte, hvad der egentlig foregik omkring dem.

Var der nogen, der sagde VAR?

Klassemål, men sejr til United

Andetsteds i mesterligaen var Cristiano Ronaldo i fokus, da han scorede et mål i Playstation-kategorien. I fuld fart mod kassen helflugtede han Leonardo Bonucci klasseaflevering ind til 1-0-føring mod Manchester United.

Foto: Antonio Calanni/AP 121 mål har Cristiano Ronaldo lavet i Champions League. Det er rekord.

121 mål har Cristiano Ronaldo lavet i Champions League. Det er rekord. Foto: Antonio Calanni/AP

Ronaldos 121. scoring i Champions League gjorde ham dog ikke til matchvinder, for Manchester Uniteds Juan Mata viste stor præcision, da han udlignede direkte på frispark i 87. minut, inden englænderne i Torino leverede endnu et stor nummer i slutfasen, da et selvmål af Alex Sandro sikrede Manchester United en uventet 2-1-gevinst, der samtidigt forpurrede italienernes mulighed for at gå videre allerede efter 4. spillerunde.

Sejren var en stor en af slagsen for Manchester United. Det så man tydeligt på manager José Mourinho, men om Cristiano Ronaldos landsmand havde behøvet at gestikulere en anelse hånligt ud mod Juventus’ fans, det kan man diskutere.

»Jeg blev fornærmet gennem 90 minutter, og jeg fornærmede ikke nogen. Jeg gjorde det, fordi jeg ikke kunne høre dem«, forklarede Mourinho til Sky Italia.

Diskutere kan man også, om Manchester City-spillerne generelt og Raheem Sterling i særdeleshed, burde have gjort dommeren opmærksom på, at det straffespark de fik, aldrig burde have været dømt.

»Jeg ved ikke, hvad der skete, og føler ikke der var kontakt. Jeg strejfede bolden. Jeg må undskylde til dommeren«, sagde Raheem Sterling til tv-stationen BT Sport.