United chokerer til sidst i Torino Juventus var i fuld kontrol og førte 1-0 over Manchester United, som scorede to gange i slutfasen og vandt.

Manchester United leverede en af de større overraskelser i Champions League onsdag aften.

Den engelske storklub var fuldstændig i knæ i udekampen mod Juventus, som førte 1-0 og vadede i målchancer, men på to sene scoringer endte Manchester United med at vinde kampen 2-1.

Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo havde ellers straffet sin eksklub med et mål i verdensklasse, men en scoring direkte på frispark af Juan Mata og et selvmål af Leonardo Bonucci vendte kampen i de sidste fem minutter.

Juventus kan i allerhøjeste grad takke sig selv for, at holdet ikke vandt opgøret, hvilket også havde været lig med en gruppesejr.

I slutfasen af første halvleg og i begyndelsen af anden halvleg havde italienerne mange nærgående forsøg, men enten kom målmand David de Gea eller i flere tilfælde målrammen i vejen for en scoring.

Derfor var det helt fortjent, at Juventus i det 65. minut tog føringen, da Manchester United og målmand David de Gea måtte bukke under for verdensklasse.

En lang bold fra forsvarsspilleren Leonardo Bonucci havnede hos en dybdeløbende Ronaldo, som helflugtede bolden videre i mål med en klar kandidat til efterårets mål i turneringen.

På bænken kunne United-manager José Mourinho formentlig ikke være helt uforstående over for, at hans hold var kommet bagud efter at have været under stort pres.

Efter Ronaldos føringsmål blev lugtede det meget mere af flere Juventus-scoringer end en udligning. Miralem Pjanic og Juan Cuadrado var blandt synderne foran mål, og det endte med at koste dyrt.

Fem minutter før udløbet af den ordinære spilletid fik United frispark på kanten af feltet, og med nærmest overlegen selvsikkerhed udlignede spanieren Juan Mata.

Det rystede tilsyneladende det ellers meget rutinerede Juventus-forsvar. I det sidste ordinære minut endte Bonucci med at sende bolden i eget mål efter panik i feltet.

Det medførte ekstatiske jubelscener hos Manchester United-spillerne, som nu fortsat kan vinde gruppe H.

Efter fire af seks spillerunder topper Juventus gruppen med ni point, Manchester United har syv, Valencia har fem og Young Boys et enkelt point.

ritzau