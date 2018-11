Lewis Hamilton tager poleposition for 82. gang

Direkte sport i tv DR1

Motorsport. Lewis Hamilton hviler ikke på laurbærrene, selv om han allerede har sikret sig verdensmesterskabet i formel 1. Mercedes-køreren var hurtigst af alle i kvalifikationen til søndagens brasilianske grandprix, og han starter derfor i poleposition. Det var karrierens 82. af slagsen, og dermed udbyggede den femdobbelte verdensmester sin rekord.

For Kevin Magnussen, der havde vist lovende takter i træningen, blev kvalifikationen en skuffelse. Den danske Haas-kører kunne ikke rigtig få tingene til at hænge sammen, og nåede ikke 3. og sidste kvalifikationsrunde som 11. hurtigste kører. Fordi Daniel Ricciardo på 6. pladsen er idømt fem pladser straf, rykker Magnussen en enkelt plads frem og starter som nr. 10.

Fodbold. Vejles træner Adolfo Sormani er af Fodboldens Disciplinærinstans blevet idømt fem spilledages karantæne for mod reglerne at have været i kontakt med sit hold under superligakampen mod Horsens 5. november. Det skriver Dansk Boldspil-Union i en pressemeddelelse. Sormani har henvist til tribunen i kampen mod Horsens på grund af karantæne, og reglerne foreskriver, at han derfor ikke må have kontakt med holdet i løbet af kampen.

Efterfølgende modtog Fodboldens Disciplinærinstans en indberetning fra kampens videoobservatør, hvoraf det fremgik, at Sormani var i elektronisk kontakt med en assistent træner i Vejles tekniske område, hvilket også fremgik af tv-billeder. Vejle bliver endvidere idømt en bøde på 5.000 kroner, og dommen er endelig.

Fodbold. Leicester med Kasper Schmeichel på mål spillede hjemme 0-0 mod Burnley i Premier League. Det var første hjemmekamp efter at klubbens ejer Vichai Srivaddhanaprabha for to uger siden blev dræbt i en helikopterulykke, så optajten til opgøret blev meget følelsesladet med en hyldt til den afdøde klubejer. Southampton med den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg på banen i samtlige 90 minutter spillede ligeledes uafgjort, 1-1- hjemme mod Watford. Jannik Vestergaard sad på bænken hele kampen.



Fodbold. I den næstbedste engelske række tabte Brentford London-opgøret til Queens Park Rangers med 3-2. Den danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard kom på måltavlen med det reducerede mål til 3-2 knap 10 minutter før slutsignalet. Jonas Knudsens Ipwich fik 2-2 ude mod Reading, og klubben ligger stadig helt i bunden.

Fodbold. Daniel Wass blev skiftet ud i kampens sidste minut, da hans klub Valencia på udebane hentede alle tre point i La Liga via en 1-o-sejr over Getafe. Dani Parejo blev matchvinder med et mål sat ind på straffespark knap 10 minutter før tid.

Tennis. Grand slam-turneringen Australian Open bliver sidste turnering for den tjekkiske tennisspiller Lucie Safarova. Hun meddeler ifølge nyhedsbureauet AP, at hun stopper karrieren efter turneringen af helbredsmæssige årsager. Heller ikke før Australian Open kommer hun til at stille op til turneringer. Safarova har vundet syv WTA-titler i single og 15 i double. Hun nåede finalen ved French Open i 2015 og semifinalen ved Wimbledon i 2014.

Håndbold. Med et enkelt point via 28-28 på udebane mod franske Brest sikrede de danske mestre fra København sig adgang til hovedrunden i Champions League. Den norske landsholdsspiller Thea Mørk sørgede for det udlignende mål 41 sekunder før slutsignalet.

Ishockey. Efter at landskampen mod Polen fredag var blevet afbrudt på grund af problemer med isen, lykkedes det lørdag for Danmark at få spillet mod Østrig uden problemer. Den ordinære kamp endte 1-1, og dermed skulle der forlænget spilletid til. Østrigs Fabio Hofer scorede efter to minutters spil og afgjorde sagen til 2-1.

Motorsport. Kevin Magnussen fik en god optakt til kvalifikationen til Brasiliens formel 1-grandprix, da han i den 3. og afsluttende træning på Interlagos i Sao Paolo blev noteret for 7. bedste tid. Danskeren blev kun overgået af de tre store hold Ferrari, Mercedes og Red Bull. Hurtigste mand var Ferraris Sebastian Vettel.

Fodbold. Brighton Hove & Albion chokstartede med en scoring allerede i 6. minut af Premier League-udekampen mod Cardiff. Men Lewis Dunks mål var også det eneste, gæsterne efterfølgende kunne glæde sig over, for Cardiff kom stærkt igen, og Callum Peterson udlignede på et hovedstød i det 28. minut. Seks minutter senere fik Brightons Dale Stephens det røde kort, men det lykkedes at holde stand frem til kampens sidste minut. Her blev Sol Bamba matchvinder efter at bolden havde hoppet og danset på Brightons målstreg. Men sejren rykkede Cardiff op over nedrykningsstregen.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg er på sikker kurs mod avancement fra Champions League-gruppespillet efter en udesejr på 30-24 over det russiske hold Chekhovskie Medvedi. Det danske hold topper gruppen efter syv kampe to point foran Sporting CP fra Portugal. I kampen mod Medvedi blev Nikolaj Ø. Nielsen topscorer med 8 mål.