City udstillede den aktuelle niveauforskel på de blå og røde i Manchester Manchester United befinder sig nu 12 point efter den store rival. Og ligner tilmed et hold, som får svært ved at nå top-4.

Sæsonens første Manchester-derby skabte en hård virkelighed for byens røde del. Manchester United tabte 1-3. Det kunne have endt langt værre. Og José Mourinhos mandskab befinder sig efter 12 spillerunder på en ottendeplads i Premier League med 12 point op til Manchester City på førstepladsen.

Næsten lige så slemt er det, at det er svært at finde gode argumenter for, hvordan United skal ende med ’bare’ at slutte i top-4.

Inden kampstart gav spilleudbydere odds 9,30 på en sejr til Manchester United. Et glasklart billede på, hvordan styrkeforholdet mellem Manchesters to store fodboldklubber lader til at rykke mere og mere i Citys favør uge for uge.

Kampens første kvarter viste hvorfor. Her havde det lyseblå hjemmehold bolden 86 procent af tiden og nåede at udføre 108 succesfulde afleveringer til en medspiller, inden Manchester United kunne tælle til 20 i samme disciplin.

En lille håndfuld af City-afleveringerne endte med at skabe opgørets første mål i samme periode. Her fik en af banens bedste, David Silva, scoret efter et flot oplæg af Bernado.

I starten af anden halvleg gjorde Sergio Aguero det til 2-0, efter at David De Gea ikke kunne nå at reagere på det hårde skud i toppen af målet fra tæt afstand.

Den scoring gav en fornemmelse af, at Manchester United-fansene kunne se frem til det, som de havde frygtet. En ydmygelse mod den store rival. At det kunne ende med at udstille, hvor står niveauforskellen har vist sig at være hos de to klubber gennem en længere periode.

I stedet gjorde Manchester United det for en stund muligt at genskabe sidste sæsons comeback mod City, hvor man også var nede med 0-2. Romelu Lukaku fik tilkæmpet sig et straffespark, som Martial fik scoret på midt i anden halvleg. I øvrigt med Uniteds første skud inden for målrammen.

United kunne dog aldrig skabe den store chance, som kunne have skaffet klubben et godt point. Og så endte det hele med, at Ilkay Gundogan afgjorde kampen til 3-1 kort før tid.