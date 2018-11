Californien i flammer: Fodboldikon så sit hjem forsvinde på live-tv Tidligere angriber på det amerikanske landshold Eric Wynalda og hans familie måtte i hast forlade deres hus i det sydlige Californien, hvor voldsomme brande hærger store områder.

49-årige Eric Wynalda med over 100 landskampe for USA’s fodboldlandshold er stadig et velkendt fodboldnavn i USA, hvor han både er kommentator på Fox Sports 1 og træner for Las Vegas Lights. Men i øjeblikket har han fået en langt mere alvorlig opgave at løse, for de uhyggelige brande i Californien har også ramt ham og hans familie.