Real Madrid giver midlertidig træner lang kontrakt

Badminton. Mathias Christiansen og Christinna Pedersen allerede ude af Hong Kong Open. De semifinaleseedede tabte i 1. runde Lee Yang og Hsu Ya-Ching fra Taiwan - 21-23, 20-22. Niclas Nøhr og Sara Thygesen er ligeledes færdig i mixeddouble.



Fodbold. Engelske Joe Cole med næsten 400 kampe i Premier Leaghue for West Ham, Chelsea, Liverpool og Aston Villa indstiller karrieren som 37-årig. Cole har senest spillet for Tampa Bay Rowdies i USA.

Fodbold. Deportivo Cali kiksede mandag og kom ikke med i slutspillet i Colombia. Det fik vrede fans på gaden, skriver Ritzau. »Jeg kørte mod mit hjem med min bror, da nogen bankede på ruden, og jeg så en pistol rettet mod mig«, siger forsvarsspilleren Juan Quintero, der slap med væk og med livet i behold.

Bordtennis. Et nyt ranglistesystem, belønner spillere for at stille op i så mange turneringer som muligt, betyder ifølge danske Jonaahan Groth et større pres og markant større risiko for skader. I 2018 ender Groth med at have spillet 15 turneringer mere end i 2017. »Hvis man vælger at nedprioritere nogle turneringer, så kan det koste på ranglisten, og måske koste en OL-deltagelse«, siger Jonathan Groth til DR. Groth, der er verdens nummer 15 og dermed 5. bedste europæer, måtte for et par uger siden trække sig fra Swedish Open på grund af en overbelastningsskade - sandsynligvis opstået efter et hårdt turneringsprogram.



Tennis. Topseedede Novak Djokovic fik en fin start på ATP Finals i London. I første kamp i Kuerten-gruppen sejrede serberen 6-4, 6-3 mod den amerikanske kanonserver John Isner. Novak Djokovic topper nu gruppen side om side med tyskeren Alexander Zverev, som slog kroaten Marin Cilic 7-6, 7-6. Dagens program i den anden gruppe byder på kampene Roger Federer-Kei Nishikori og Dominic Thiem-Kevin Anderson.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har angiveligt opfordret internationale forbund til ikke at tildele Spanien store konkurrencer. Det sker efter at Spanien har diskrimineret atleter fra Kosovo ved VM i karate i Madrid tidligere på måneden. Her blev atleterne fra Kosovo ifølge InsideTheGames-mediet mødt med et forbud fra det spanske myndigheder og fik ikke lov til at deltage under eget flag. Spaniens manglende anerkendelse af Kosovo var af frygt for, at det kunne forstærke separatisternes ambitioner i de spanske regioner Baskerlandet og Catalonien.