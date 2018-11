Dopingskandaler åbner døren: Bomstærke Katrine vil løfte to gange sin egen vægt og drømmen om Tokyo Vægtløfter Katrine Nim Bruhn er netop hjemvendt fra et VM, der markerer en ny start for hendes sportsgren. Efterskælvene af talrige dopingskandaler skaber mulighed for, at hun kan blive første danske kvinde af sin slags ved OL.

Hun bukker sig forover og griber med sin talkumhvide hånd fat om vægtstangen. Samtidig går hun ned i knæ og kigger frem med et blik, der vidner om dyb koncentration. I én eksplosiv bevægelse svinger Katrine Nim Bruhn, 55 kg, ubesværet vægtstangen, 65 kg, over hovedet og strækker arme og ben. Den 156 centimeter høje kvinde holder positionen et sekund og lader så kiloene falde på gummimåtten med et brag.

Katrine Nim Bruhn er blandt Danmarks bedste til sin sport og netop hjemvendt fra Turkmenistan, hvor hun har løftet til VM. En konkurrence, som var første skridt på vejen til at nå OL i Tokyo i 2020. Legene er som noget nyt inden for rækkevidde for en kvindelig dansk vægtløfter, fordi store dopingskandaler i løbet af de seneste år har kastet en mørk skygge over sporten og udelukket stribevis af internationale atleter, og det skaber plads til sådan en som Katrine Nim Bruhn, der ligger nummer 34 i verden. Nu kæmper den 26-årige vægtløfter for at blive den første danske kvinde, der skal svinge en olympisk vægtstang over hovedet.

»OL er det største. Det har aldrig nogensinde været en mulighed. Lige siden jeg kom på landsholdet, har jeg altid sagt til folk, at det var umuligt. »Jeg skal ikke til OL – det er ikke muligt for danskere«, siger hun.

Men nu er muligheden her.

Langt hen ad vejen er det dog ikke Katrine Nim Bruhns egen indsats på gulvet, der afgør hendes skæbne, men i stedet de dopingskandaler, der i flere år har præget international vægtløftning, og derfor kan hendes rejse gå mange veje.

I kølvandet på skandalerne har Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF) ændret reglerne, så atleterne ikke længere skal kvalificere sig i hold, men individuelt.

Fordi den danske talentmasse ikke er i nærheden af at hamle op med verdens bedste vægtløfter-nationer, har det hidtil ikke været muligt at samle et dansk hold, der var stærkt nok. Men når atleterne nu står alene om at sikre sig en plads i Tokyo, åbner det en hidtil uset mulighed for de få danske vægtløftere.

Samtidig har IWF strammet nettet om lande, som har 20 eller flere dopingsager noteret i årene 2008 til 2020. Det gælder på nuværende tidspunkt Rusland, Hviderusland, Kasakhstan, Aserbajdsjan og Armenien, som ved det kommende OL kun får lov til at stille med én kvinde og én mand. Ifølge Reuters har de fem lande tilsammen overtrådt dopingreglerne mere end 130 gange siden 2008.

Lande med mellem 10 og 19 anmærkninger, herunder Bulgarien, Iran og Indien, må stille med to af hvert køn, mens nationer uden sanktioner kan kvalificere op til fire mænd og fire kvinder.

Oveni kan IWF diskvalificere en nation, hvis tre nye positive dopingtest kommer frem, inden kvalifikationsperioden er slut i april 2020. Den skæbne led både Rusland og Bulgarien ved OL i Rio i 2016.

Det betyder, at Katrine Nim Bruhn har en chance for at kvalificere sig, fordi mange af de atleter, der traditionelt har taget OL-pladserne, kan blive forhindret i at deltage på grund af IWF’s sanktioner.

Etisk milepæl

Politiken møder Katrine Nim Bruhn på hendes første træning efter VM i Turkmenistan, så hun tager den lidt med ro. Den danske vægtløfter er tilbage i det træningscenter i Odense, hvor hun på bare fire år er gået fra at være ganske normal crossfitter til at løfte for det danske landshold.

Katrine Nim Bruhn træner i et crossfitcenter i Odense 15-20 timer om ugen. Foto: Peter Hove Olesen

Første gang hun dystede internationalt var i 2017 ved EM, og sidste år sikrede hun sig en 16. plads ved sin VM-debut. En konkurrence, hvor en lang række lande var suspenderet.

I år var alle de store igen tilbage, og her var hendes præstation kun nok til en 34. plads. Hun har med andre ord allerede mærket, hvordan dopingskandalen har rusket godt og grundigt op i hendes sport.

Katrine Nim Bruhn har altid vidst, at den urene konkurrence var en del af gamet. Alligevel har hun en klar holdning til, hvordan det er blevet håndteret internationalt.

»Jeg vil mene, at hvis du har haft en dopingdom, så skal du ikke tilbage i sporten. For du vil altid have en fordel fra det, du fik ud af at snyde«, siger hun og vil endnu ikke sætte sin lid til, at sporten er ren.

Tamás Aján, som er præsident for IWF, har dog udråbt det nyligt overståede VM til at være en etisk milepæl for sporten.

»Jeg tror, at sporten, eller i hvert fald et stort flertal, forstår, at sporten ikke vil kunne eksistere i fremtiden, hvis ikke vi er meget strikse og gør noget for at holde den ren«, siger han til mediet Insidethegames.

To års spild

Som et led i at træne frem til kvalifikationen rejser Katrine Nim Bruhn om få dage til Bali for at tage en pause fra sit studie og sin virksomhed som personlig træner, som hun hidtil har jongleret sideløbende med at være international atlet.

I fire måneder skal hun kun fokusere på at blive bedre, inden kvalifikationen kommer til at fylde en stor del af hendes bevidsthed. En beslutning, som ikke har været helt uden overvejelser, for en olympisk plads er på ingen måde givet på forhånd.