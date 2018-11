Smadrede koste og hærgede omklædningsrum: OL-guldvinder sejlende beruset og på glatis

Direkte sport i tv Tirsdag 20. november TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Ringsted-Århus (m) 20.15 Ishockey: Metal Ligaen 1.30 Basketball: NY Knicks-Portland TV3 Sport 20.25 Basketball: Bayern M.-Olympiakos 4.35 Ishockey: San José-Edmonton 6’eren 17.30 Fodbold, U21: DK-England 20.45 Fodbold: Sverige-Rusland Canal9 17.00 E-sport: FC Midtjylland-AaB 18.15 E-sport: Vendsyssel-AGF 19.30 E-sport: FCK-Brøndby 20.45 E-sport: Randers-Vejle Eurosport 1 18.00 Curling: EM, Rusland-Schweiz (m) Eurosport 2 13.00 Curling: EM (k) 20.45 Fodbold: Portugal-Polen Vis mere

Curling: For fire år siden stod Ryan Fry på toppen af karrieren som OL-guldvinder. Nu ligger han på bunden i færd med at genopbygge sit ry. Den 40-årige canadier og et par holdkammerater skandaliserede nemlig sig selv godt og grundigt i søndags, da de blev smidt ud af den meritgivende Red Deer Curling Classic-turnering i hjemlandet. »De var på vej ud på isen og var ekstremt fulde«, forklarer manageren i curlinghallen, Wade Thurber, til tv-stationen CBC. Ryan Fry og co. er kede af den opsigtvækkende opførsel, som også konkurrenter lagde mærke til. Der blev bundt på smadrede koste og hærgen i omklædningsrum. På isen forsøgte de mere end overrislede spillere endda at sparke til sten. »Jeg vil gerne undskylde til alle personligt. Jeg vil nu stræbe efter at blive en bedre version af mig selv samtidigt med at jeg bidrager positiv til den sport og det fællesskab, jeg elsker så højt«.

Amerikansk fodbold: Los Angeles Rams og Kansas City Chiefs skrev natten til tirsdag et lille stykke NFL-historie og Rams tog sig af sejren. 54-51 sluttede det til LA-holdet mod Chiefs. De 105 point i kampen er det tredje højeste antal nogen sinde og det er samtidigt første gang, at to hold scorer over 50 point i en kamp. Kun i 58-48-sejren til Cincinnati Bengals over Cleveland Browns i 2004 og Washington Redskins’ storsejr på 72-41 over New York Giants i 1966 er der blevet scoret flere point.

Ishockey: Som i NHL-finalen i juni var det Lars Eller, der blev matchvinder for Washington Capitals NHL-kampen natten til tirsdag mod Montreal Canadiens. Eller sikrede hovedstadsholdet en 5-4-sejr, da han tre et halvt minut inde i overtiden da han med et blødt skud sendte pucken mellem benene og i nettet bag canadiernes keeper. Andetsteds i NHL snuppede Frederik Andersen 37 af 39 skud i sit Toronto-holds 4-2 sejr mod et Oliver Bjorkstrand-løst Columbus-mandskab. Nikolaj Ehlers assisterede en enkelt gang, da Winnipeg Jets vandt 6-3 over Vancouver Canucks.

Fodbold: Med to sene scoringer fik Holland 2-2 på udebane mos Tysklland i Nations League og sikrede sig dermed toppositionen i en stærk gruppe med også Frankrigs verdensmestre. Anfører Virgil van Dijk var manden bag udligningen i 85. minut. »Det her er belønningen for vores hårde arbejde… Det var godt at få udligningen og kvalificere os«, siger han med henvisning til kvalifikationen til Nations League-semifinalerne i sommeren 2019. »Vi viste karakter«, lyder det fra Virgil van Dijk.

Fodbold: Norge har sikret sig oprykning til Nations League B-række. Det sker efter en 2-0-sejr på Cypern. Dermed slutter landstræner Lars Lagerbäcks mandskab foran Bulgarien, Cypern og Slovenien i gruppespillet. Ola Kamara fra LA Galaxy blev dobbelt målscorer for de norske gæster.

Fodbold: Andreas Bjelland spillede sin første landskamp i et år, da Danmark og Irland spillede 0-0 i Aarhus mandag aften i Nations League. Der er hård konkurrence i landsholdets forsvar, men han er klar til at tage kampen op for at generobre den stamplads, han havde, inden han blev skadet og til sidst sorteret fra til VM. »Der er mange gode stoppere, og anføreren (Simon Kjær, red.) var ikke med denne gang, og så var der nogle af os andre, som fik lov til at prøve. Hierarkiet skifter lidt hele tiden, så det er svært at konkludere for meget på«.

Økonomi: Sønderjysk Elitesport A/S, som blandt andet rummer Sønderjyskes fodboldhold, ishockeyhold samt håndboldhold for både mænd og kvinder, kan for ottende regnskabsår i træk fremvise overskud. Der er endda positive tal på bundlinjen i samtlige afdelinger og dermed et totaloverskud på 1,93 millioner kroner.