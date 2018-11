FCK markant svækket til stormødet med mestrene

Direkte sport i tv TV 2

21.00 Håndbold: Danmark-Frankrig (k TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Norge-Ungarn (k) TV3+ 19.00 Fodbold: Marienlyst-Brøndby TV3 Sport 18.30 Amerikansk fodbold: Detroit-Chicago 22.30 Amerikansk fodbold: Dallas-Washington 02.20 Amerikansk fodbold: New Orleans-Atlanta TV3 Max 19.00 Håndbold: Kiel-Füchse Berlin (m Eurosport 2 18.00 Curling: EM - semifinale (m) Vis mere

Fodbold. FC København må klare sig uden tre markante spillere i søndagens topkamp på hjemmebane i Superligaen mod mestrene fra FC Midtjylland. Backen Nicolai Boilesen, offensivspilleren Viktor Fischer samt angriberen Pieros Sotiriou når ikke at blive klar, meddeler FCK på Twitter.

Fodbold. Den tidligere russiske sportsminister Vitaly Mutko, der sidste år ikke kunne blive genvalgt til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) styrende Council-organ, da han ikke bestod et omfattende integritetstjek, spøger igen i kulissen. Nyhedsbureauet AP skriver således, at Mutko, der qua sin hovedrolle i det store statsstøtte russiske dopingprogram tillige er udelukket fra at varetage olympiske hverv, er vendt tilbage i en fremtrædende rolle i det russiske fodboldforbund. Torsdag var han til et ikke nærmere defineret møde hos Fifa i Zürich.

Skiskydning. Sæsonen i den ædle sport med gevær på ski indledes med en gigantisk dopingsag. Ni atleter fra Kasakhstan er ifølge AP blevet suspenderet for mistanke om doping. Det Internationale Skiskydningsforbund meddeler, at sagen har sine rødder tilbage i 2017.

Fodbold. Didier Drogba, der i sin storhedstid blandt andet vandt fire engelske mesterskaber og Champions League med Chelsea, stopper karrieren. Den 40-årige ivorianer har det seneste halvandet år spillet i den amerikanske klub Phoenix Rising, som han også er medejer af. I løbet af sin lange karriere nåede den målfarlige angriber også forbi eksempelvis Marseille og Galatasaray.

Foto: Antonio Calanni/AP Didier Drogba spillede i to sæsoner for den tyrkiske klub Galatasaray.

Håndbold. Kvindelandsholdet spiller torsdag mod de franske verdensmestre i Oslo og tager dermed fat på de afgørende forberedelser inden EM-slutrunden starter i næste uge. Fredag 30. november er modstanderen Sverige i Nantes, og der er tale om et revancheopgør efter det danske nederlag i VM-kvartfinalen sidste år. Svenskerne er svækkede på grund af afbuddet fra skytten Johanna Westberg ligesom der er spørgsmålstegn ved keeper Johanna Bundsen (hjernerystelse) og playmaker Isabella Gulldén (fodskade).

Golf. Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen fik en god start på deres forsvar af VM-titlen for hold, da de gik første runde i Melbourne i 63 slag, hvilket er lig med 9 slag under banens par. Det betyder, at den danske duo er på en delt 4. plads blandt de 28 deltagende nationer - et slag efter Sydkorea, England og de australske værter.

Motorsport. Williams har nu bekræftet, at Robert Kubica kører for holdet i formel 1 i 2019. Den 33-årige polak kørte i perioden 2006-2010 76 grandprixer og vandt et enkelt, men hans højre arm blev alvorligt kvæstet ved en rally-ulykke i 2011.

Basketball. For første gang siden sit skifte til Los Angeles Lakers var superstjernen LeBron James tilbage i Cleveland, hvor det californiske mandskab mødte Cavaliers. James fik en storslået modtagelse af sit gamle publikum, men der var ingen nåde for gammelt venskabs skyld, da Lakers vandt 109-105. LeBron James blev noteret for 32 point, 14 rebounds og syv assister.

Ishockey. Frans Nielsen leverede det afgørende måloplæg, da hans hold Detroit Red Wings slog Boston Bruins 3-2 i den nordamerikanske NHL-liga. Den ordinære kamp endte 2-2, men i overtiden scorede Detroits Andreas Athanasiou sejrsmålet efter 49 sekunder spil. Lars Eller leverede også en assist, da Washington Capitals vandt 4-2 over Chicago Blackhawks.

Basketball. Bakken Bears gjorde rent bord med seks sejre i gruppespillet i Fiba Europe Cup. Den sidste kom i hus onsdag aften, da Prishtina blev besejret med 100-77 i Kosovo. Hjemmeholdet førte 27-16 efter første periode, men derfra var det aarhusianske hold klart bedst. Bakken var i forvejen videre fra gruppen. Nu venter så endnu et gruppespil i turneringen.