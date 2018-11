Bizar drejning i dopingsag mod russisk OL-ikon En domstol i Moskva mener, at OL-guldvinderen Alexander Zubkovs rettigheder ikke er blevet tilgodeset tilstrækkeligt. Zubkov i tvivl om, hvorvidt han vil aflevere sine guldmedaljer tilbage.

Den store olympiske dopingskandale fra Sotji i 2014, hvor det efterfølgende viste sig at adskillige russiske topatleter var en del af et hemmeligt statsstøttet dopingprogram, har taget endnu en bizar drejning.

En lokal russisk domstol i Moskva har onsdag således givet udtryk for, at den dopingdom, som Den Internationale Sportsdomstol (Cas) ellers havde stadfæstet overfor den dobbelte OL-guldvinder i bobslæde, Alexander Zubkov, ikke er at regne for gyldig på russisk jord.

Cas-afgørelsen underminerer ifølge den russiske domstol Zubkovs forfatningsmæssige rettigheder, da der blev lagt en alt for stor byrde på Alexander Zubkovs skuldre, da han skulle bevise sin uskyld, skriver AP.

»Med baggrund i ordlyden i Cas-dommen anerkender det russiske retssystem, at der i forhold til en så alvorlig straf som fratagelse af OL-medaljer og alvorlige beskyldninger om brud på antidopingreglementet, er fremlagt en alt for utilstrækkelig bevismængde«, siger Zubkovs advokat, Artyom Patsev, til det russiske nyhedsbureau Tass.

Alexander Zubkov og en lang række landsmænd blev i kølvandet på OL i Sotji idømt straffe, efter at den tidligere russiske antidopingchef Grigory Rodchenkov blev whistleblower og afslørede, hvordan han sammen med medsammensvorne fiflede med positive prøver.

Skal aflevere medaljer tilbage

Den noget ejendommelige russiske melding, der er i klar strid med internationale vedtægter, får dog ikke Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at ryste.

»IOC vil snarest anmode om, at medaljerne bliver returneret«, hedder det i en skrivelse til AP.

Om Zubkov vil aflevere medaljerne, er dog tvivlsomt.

»De kan jo kontakte mig. Enten stritter jeg i mod eller også afleverer jeg dem«, siger Zubkov ifølge Tass.

Alexander Zubkov vandt OL-guld i både to- og firemands bobslæde og er nu chef i det russiske bobforbund. Zubkov er også tidligere verdensmester samt syv gange vinder af den gennemgående World Cup. Ved OL i Sotji bar han som det russiske ikon, han er, flaget ved den olympiske indmarch i Sotji.

Sagen kommer på et tidspunkt, hvor en ikke helt enig ledelse i Det Internationale Antidopingagentur (Wada) og de russiske myndigheder har aftalt en køreplan for, hvornår og hvordan Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) skal lukkes helt tilbage og ind i varmen igen – og dermed åbner for fuld russisk tilbagevenden til internationale konkurrencer i blandt andet atletik.