Sydamerikansk superfinale udskudt på ubestemt tid efter optøjer

Fodbold. Det er uklart, hvornår der kan findes en vinder af det sydamerikanske klubmesterskab i fodbold. Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors er udskudt på ubestemt tid, og der skal findes en ny dato for opgøret, som i forvejen var blevet udskudt fra lørdag til søndag. Det oplyser Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) til Fox Sports. Kampen skulle oprindeligt været spillet lørdag aften dansk tid, men et angreb på Boca Juniors’ spillerbus fik udskudt kampstarten med en time i første omgang. Det viste sig, at flere Boca Juniors-spillere var så hårdt medtagede, og efter flere udskydelser blev kampen flyttet til søndag. Conmebol har imødekommet et ønske fra Boca Juniors om at udskyde kampen yderligere.

Fodbold. Huddersfield rykkede væk fra nedrykningspladserne i Premier League, da holdet ude vandt 2-0 over Wolverhampton. Begge mål blev sat ind af Aaron Mooy. Det var Huddersfields blot anden sejr i denne sæson, og den kom i hus uden Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der sad ude med karantæne. Til gengæld var målmand Jonas Lössl og Philip Billing med fra start. Sidstnævnte blev skiftet ud i kampens sidste minut.

Håndbold. Skjerns danske mesterhold kunne heller ikke på hjemmebane få point mod den tyske storklub Flensburg-Handewitt i Champions League. Danskerklubben fra Flensborg vandt søndag med 31-24, og dermed har Skjern fortsat seks point i gruppe B nu for ni kampe, mens tyskerne kom på 8 point. Skjern fulgte med i første halvleg, men faldt helt sammen i anden halvleg.

Langrend. Den norske langrendsstjerne Therese Johaug viste søndag formiddag, at hun trods halvandet års dopingkarantæne ikke behøver tid til at finde konkurrenceformen igen. I sit comeback i World Cuppen 988 dage siden hendes seneste World Cup-løb knuste den 30-årige nordmand alle sine konkurrenter og vandt 10 kilometer klassisk stil i finske Ruka. Johaug var 22,5 sekunder hurtigere end svenskeren Charlotte Kalla, mens Kallas landsmand Ebba Andersson på tredjepladsen var 32,8 sekunder efter Johaug. I september 2016 havde Therese Johaug angiveligt brugt en creme til sine læber, som indeholdt et forbudt stof. Det resulterede i en dopingkarantæne på 18 måneder, hvilket kostede hende to hele World Cup-sæsoner samt vinter-OL tidligere i 2018.



Fodbold. Det bliver Mick McCarthy, som overtager det ledige job som landstræner for Irland. Det bekræfter Det Irske Fodboldforbund søndag. Han overtager jobbet fra Martin O’Neill, der stoppede tidligere på ugen efter at have spillet 0-0 mod Danmark - den sjette kamp i træk uden irsk sejr. 59-årige McCarthy var også i jobbet fra 1996 til 2002, og han sagde farvel med succes, efter at han havde ført Irland til ottendedelsfinalen ved VM-slutrunden i 2002. Senest har McCarthy været manager for Ipswich.

Ishockey. Med nød og næppe holdt Rungsted Seier Capital søndag liv i stimen af sejre i Metal Ligaen, så det nordsjællandske tophold nu har vundet syv kampe i træk i Danmarks bedste række. Det lugtede ellers af overtid i udekampen mod Herning Blue Fox, men altid farlige Tyler Fiddler sikrede Rungsted de tre point, da han scorede målet til slutresultatet 5-4 med tre minutter tilbage af opgøret.

Bueskydning. Stephan Hansen blev søndag nr. 2 i den første afdeling af den nye World Cup-sæson. I Luxembourg tabte den tidligere verdensmester finalen efter shootoff til kroaten Domagoj Buden. Stephan Hansen konkurrerer i compound, der modsat recurve ikke er på OL-programmet.

Fodbold. Arsenal hænger fast i den yderste del af toppen i Premier League. Søndag sejrede London-klubben med 2-1 på udebane over Bournemouth og ligger dermed nr. 5 med 27 point for 13 kampe, et point efter Chelsea. Hvis man overhovedet kan tale om flotte selvmål, så var Bournemouths Jefferson Lerma søndag i denne kategori. Han ville cleare et indlæg og kastede sig frem i et forsøg med det resultat, at han helflugtede bolden ind bag sin egen målmand efter en halv time. Joshua King fik dog udlignet før pausen. Arsenal var skarpest på kontra, og sejrsmålet kom også via den specialitet, da Sead Kolasinac serverede for en fri Pierre-Emerick Aubameyang, som nemt kunne skubbe bolden i mål til 2-1.

Fodbold. Tottenham er for tiden den bedste klub i den britiske hovedstad. Det siger Christian Eriksen, efter Spurs slog Chelsea 3-1 lørdag aften i London-derbyet. »Lige i øjeblikket, ja«, svarer Eriksen, da vært på BT Sport Jake Humphrey spørger, om Spurs er den bedste klub i London. Svaret bragte prompte et smil frem hos Rio Ferdinand, tidligere spiller og nu ekspert på BT Sport. »Jeg elsker det svar. Ja, lød det«. Lørdagens kamp var en af sæsonens mest prangende præstationer fra Tottenham. Eriksen spillede en rigtig god kamp og blev noteret for assister ved holdets første to mål. Med sejren overtog Tottenham tredjepladsen i Premier League efter netop Chelsea, der er nr. 4, Arsenal er nr. 5, West Ham nr. 13, Crystal Palace nr. 15 og Fulham nr. 19.